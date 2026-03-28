Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_46_751f5e139b
Deportes

Dupla mexicana brilla en Nayarit y avanza invicta

Inés Lares y Carlos Andrés alcanzan octavos del Beach Pro Tour 2026 y se perfilan como la gran esperanza nacional rumbo al Norceca

  • 28
  • Marzo
    2026

Con autoridad, talento y una conexión que ilusiona, la dupla mexicana conformada por Inés Lares y Carlos Andrés se convirtió en protagonista del Beach Pro Tour Nayarit 2026 al asegurar su pase a los octavos de final tras una fase de grupos impecable.

Los medallistas mundiales Sub-21 no dejaron margen a la sorpresa y firmaron un paso perfecto en el torneo.

Primero superaron con claridad 2-0 a la dupla estadounidense Brewster/Webber, y posteriormente repitieron la dosis al vencer por el mismo marcador a los brasileños Manaus/Henrique.

Con estos resultados, los mexicanos avanzaron invictos, consolidándose como una de las parejas más sólidas del certamen y encendiendo el entusiasmo de la afición local.

El desempeño de Lares y Andrés adquiere mayor relevancia al ser, hasta ahora, la única dupla nacional que ha conseguido victorias tanto en esta etapa de Nayarit como en la fecha previa celebrada en Tlaxcala.

Su consistencia los mantiene como los únicos representantes del país con vida en las fases decisivas del torneo, cargando con las aspiraciones del voleibol de playa mexicano.

Con la mira en el Norceca

Más allá del resultado inmediato, la actuación de los jóvenes envía un mensaje contundente rumbo al clasificatorio Norceca de finales de año. 

Su solidez en la red, disciplina táctica y química en la cancha los colocan como serios candidatos a convertirse en la pareja estelar del combinado nacional.

El siguiente reto no será sencillo. En los octavos de final, los mexicanos enfrentarán a la experimentada dupla italiana Cottafava/Del Corso, en un duelo que promete intensidad y alto nivel competitivo sobre la arena nayarita.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

publicidad

Últimas Noticias

H_Ej20sx_W8_A_Az_L_Bx_457c5858d3
Kimi Antonelli 'vuela' en Suzuka y Checo termina 17
almirante_farias_huachicol_9e8167dad5
Jueza niega amparo a militar involucrado en huachicol fiscal
iran_europa_iran_ormuz_747f634399
Irán autoriza el paso de 20 barcos paquistaníes por Ormuz
publicidad

Más Vistas

identifican_detenido_tia_paty_senora_lozano_0f618b913e
Vinculan detenido por caso 'Tía Paty' como hijo de señora Lozano
AP_26086065197014_176939d169
Taylor Swift arrasa en iHeartRadio Awards 2026 con siete premios
reabre_snte_seccion_50_sus_recreativos_d90f3602cb
Reabre SNTE Sección 50 sus recreativos ante temporada vacacional
publicidad
×