Dupla mexicana brilla en Nayarit y avanza invicta

Con autoridad, talento y una conexión que ilusiona, la dupla mexicana conformada por Inés Lares y Carlos Andrés se convirtió en protagonista del Beach Pro Tour Nayarit 2026 al asegurar su pase a los octavos de final tras una fase de grupos impecable.

Los medallistas mundiales Sub-21 no dejaron margen a la sorpresa y firmaron un paso perfecto en el torneo.

Primero superaron con claridad 2-0 a la dupla estadounidense Brewster/Webber, y posteriormente repitieron la dosis al vencer por el mismo marcador a los brasileños Manaus/Henrique.

Con estos resultados, los mexicanos avanzaron invictos, consolidándose como una de las parejas más sólidas del certamen y encendiendo el entusiasmo de la afición local.

El desempeño de Lares y Andrés adquiere mayor relevancia al ser, hasta ahora, la única dupla nacional que ha conseguido victorias tanto en esta etapa de Nayarit como en la fecha previa celebrada en Tlaxcala.

Su consistencia los mantiene como los únicos representantes del país con vida en las fases decisivas del torneo, cargando con las aspiraciones del voleibol de playa mexicano.

Con la mira en el Norceca

Más allá del resultado inmediato, la actuación de los jóvenes envía un mensaje contundente rumbo al clasificatorio Norceca de finales de año.

Su solidez en la red, disciplina táctica y química en la cancha los colocan como serios candidatos a convertirse en la pareja estelar del combinado nacional.

El siguiente reto no será sencillo. En los octavos de final, los mexicanos enfrentarán a la experimentada dupla italiana Cottafava/Del Corso, en un duelo que promete intensidad y alto nivel competitivo sobre la arena nayarita.

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