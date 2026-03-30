Rueda por Tamaulipas y recorre los 43 municipios

El ciclista victorense César Omar Vallejo Ledezma, atleta de alto rendimiento y profesor universitario, emprendió el reto "Rodando por Tamaulipas", una travesía que lo ha llevado a recorrer los 43 municipios del estado en bicicleta, desde Nuevo Laredo hasta la zona conurbada del sur, con el objetivo de promover el deporte, fomentar la unidad y apoyar a personas en situación vulnerable.

El recorrido inició el pasado 14 de febrero en Nuevo Laredo y, tras 45 días de trayecto, el deportista suma más de 2,100 kilómetros recorridos, avanzando a razón de un municipio por día, con descanso únicamente los domingos.

Durante su paso por Altamira, donde fue recibido por autoridades deportivas y grupos ciclistas locales, destacó que su lema es "unir la fe y el deporte", ya que esta iniciativa nació como un compromiso personal impulsado por su convicción espiritual.

Vallejo Ledezma explicó que este proyecto tiene tres objetivos principales: recaudar fondos para apoyar a personas vulnerables a través de la iglesia Palabra de Vida, promover la actividad física en todos los municipios y dar visibilidad a cada rincón de Tamaulipas.

Señaló que, más allá de la competencia, el deporte representa formación en valores como disciplina, perseverancia y trabajo en equipo, al tiempo que permite generar unión social.

Durante su travesía, el ciclista enfrentó condiciones climáticas adversas como altas temperaturas, lluvia, viento y zonas serranas, lo que puso a prueba su resistencia física y mental.

Aun así, aseguró que cada kilómetro ha valido la pena al poder conocer la diversidad cultural, gastronómica y natural del estado.

Actualmente, el deportista se encuentra en Tampico y se dirige hacia Ciudad Madero, donde concluirá su recorrido por la zona sur, consolidando un proyecto que busca inspirar a la población a adoptar el deporte como una herramienta de transformación social y bienestar colectivo.





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