Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
el_horizonte_info7_mx_22_6c80858348
Escena

Rompe el silencio Fátima Bosch sobre relación con Giovanni Laguna

Después de la presunta agresión de Giovanni hacia Andrea del Val, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar una supuesta relación con Bosch.

  • 25
  • Mayo
    2026

La polémica alrededor del estilista Giovanni Laguna continúa creciendo luego de las acusaciones de presunta agresión contra la modelo Andrea del Val durante actividades relacionadas con el Festival de Cannes.

En medio del escándalo, Fátima Bosch decidió pronunciarse públicamente para tomar distancia del creativo venezolano, con quien recientemente había coincidido en diversos eventos internacionales.

La controversia tomó fuerza después de que comenzaron a circular videos donde Andrea del Val aparece con el rostro ensangrentado mientras responsabiliza directamente a Laguna del altercado. Posteriormente también se difundieron imágenes del estilista esposado y siendo trasladado por autoridades francesas tras su arresto.

Fátima Bosch niega relación cercana con Giovanni Laguna

Debido a las publicaciones donde Giovanni Laguna aparecía trabajando junto a la Miss Universo en Cannes y Mónaco, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar una supuesta relación profesional permanente entre ambos.

Ante ello, Bosch aclaró en entrevista que el estilista no pertenece a su equipo fijo de trabajo y explicó que fue asignado únicamente por cuestiones logísticas dentro del certamen.

“Él no es mi maquillista. Yo sigo un protocolo que es que al país que vamos y al que viajamos, Miss Universo ya me asigna maquillista y peinador”, declaró.

La reina de belleza también aseguró que no conocía previamente al creativo venezolano y afirmó que solo coincidieron profesionalmente durante su estancia en Francia.

“Yo no lo conocía antes. Él es estilista oficial de las misses Venezuela y yo soy muy profesional y esta vez a mí me tocó trabajar con él”, sostuvo.

El caso sigue generando reacciones en redes sociales

Mientras Andrea del Val mantiene públicamente sus acusaciones contra Giovanni Laguna, el estilista negó haber golpeado a la modelo y aseguró que las lesiones ocurrieron durante un forcejeo.

Fátima Bosch también rechazó cualquier responsabilidad por las críticas derivadas del caso y pidió cautela al momento de emitir señalamientos relacionados con su imagen.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

iran_derriba_dron_estadounidense_y_dispara_contra_caza_0589f53185
Irán derriba dron estadounidense y dispara contra caza F-35
escena_festival_cannes_5def7e5b4e
Conoce el listado del palmarés del Festival de Cannes 2026
el_horizonte_info7_mx_870a8310b9
Gana México en Cannes con historia de Tepito y boxeo
publicidad

Últimas Noticias

suma_samuel_garcia_mas_3500_millones_gira_europea_a120b014c6
Suma Samuel García más de US$3,500 millones en gira europea
cnte_anuncia_paro_nacional_bc5e3154e0
Gobierno y Educación anuncian mesa de diálogo con CNTE
rampa_frenado_rumbo_nuevo2_b266592a6e
Siguen sin comenzar rampa de frenado en la carretera Rumbo Nuevo
publicidad

Más Vistas

nl_trafico_aa982ca4e1
Nuevo reto para los regios: no usar tanto el carro
Yayo_de_la_Torre_97c2941e22
Muere Javier de la Torre, hermano del 'Yayo' y primo del 'Chepo'
coreano_apodaca_complejo1_9ec7376952
Hallan sin vida a coreano en complejo habitacional de Apodaca
publicidad
×