'El beisbol mexicano está creciendo': Randy Arozarena

Pese a la derrota de México en semifinales ante Japón, Randy Arozerana se mostró optimista al declarar que 'El Rey de los Deportes' está creciendo en el país.

La Selección Mexicana tuvo una excelente participación en el Clásico Mundial de Beisbol 2023, pero sin lugar a dudas, quien brilló y se ganó el corazón de los mexicanos durante este torneo fue Randy Arozarena.

Luego de que México cayera 6-5 ante Japón en la pareja e intensa semifinal del certamen mundialista, Arozarena se lamentó por la derrota pero también se mostró optimista, pues consideró que el beisbol está creciendo en el territorio mexicano.

Y es que no es para menos, pues en los últimos días la prensa, aficionados y personas que no seguían este deporte no han dejado de hablar de la gran participación de México en el Clásico Mundial.

“Nadie quiere perder, pero, ¿qué vamos hacer? Se luchó hasta el final, ellos dieron un batazo en el momento clave y así es el beisbol, unos ganan y otros pierden.

“Hoy nos tocó a nosotros, pero ganamos mucho, el beisbol mexicano está creciendo y tiene una gran selección y pudimos llegar, contra todo pronóstico, hasta la Semifinal”, dijo el jugador a los medios tras terminar el partido.

Así mismo, el jardinero de los Tampa Bay Rays, publicó un mensaje de agradecimiento a la afición mexicana por el apoyo que estos dieron durante todo el torneo.

En el mensaje, publicado a través de sus redes sociales, también advirtió a los fanáticos que pese a la derrota en el Clásico Mundial, 'esto recién comienza'.

'Arozarena es un fenómeno': AMLO elogia a la Selección.

Durante la conferencia mañanera de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a la Selección Mexicana por su actuación en el Clásico Mundial 2023 y calificó como un 'fenómeno' a Arozarena.