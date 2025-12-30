Stefon Diggs enfrenta cargos de egresión y niega acusaciones

La estrella receptor abierto de los Patriots de Nueva Inglaterra, Stefon Diggs, enfrenta cargos de estrangulamiento y otros cargos criminales en relación con un incidente con una disputa con su exchef privada que ocurrió a principios de este mes, según informó la policía.

La noticia de los cargos surgió después de una audiencia judicial en Dedham, Massachusetts.

Diggs está acusado de estrangulamiento o asfixia (delito grave) y de agresión y lesiones (delito menor).

El abogado de Diggs, David Meier, afirmó en un comunicado enviado por correo electrónico que Diggs "niega categóricamente estas acusaciones".

Meier señaló que los hechos nunca ocurrieron y los describió como carentes de fundamento y sin corroboración. La lectura de cargos está programada para el 23 de enero.

"La motivación y el momento para hacer las acusaciones son absolutamente claros: son el resultado directo de una disputa financiera entre empleado y empleador que no se resolvió a satisfacción del empleado", escribió Meier.

En un comunicado, los Patriots dijeron que también apoyaban a Diggs.

El relato policial en el expediente judicial indica que una mujer acudió al Departamento de Policía de Dedham el 16 de diciembre para reportar que dos semanas antes, mientras trabajaba como chef privada para Diggs, él entró en su habitación y se enfureció durante una discusión sobre dinero. La mujer dijo a la policía que Diggs “la golpeó en la cara”, ella intentó alejarlo y luego él “intentó asfixiarla usando el pliegue de su codo alrededor de su cuello”.

“Ella dijo que él estaba detrás de ella con su brazo envuelto en su cuello”, escribió el oficial Kenneth J. Ellis. “Dijo que sintió que tenía problemas para respirar y que sintió que pudo haberse desmayado”. Diggs la arrojó sobre una cama y gritó “mentiras” cuando ella le dijo que no le habían pagado, escribió Ellis.

La chef buscaba el pago de una semana de noviembre en la que Diggs tuvo invitados y ella tuvo que irse a casa, según Ellis. La mujer dejó su puesto y la casa en Dedham, pero regresó el 9 de diciembre para recuperar sus pertenencias. En ese momento, le dijo a la policía que Diggs la remitió con su asistente, quien le dijo que debía firmar un acuerdo de confidencialidad antes de recibir su pago. Ella no lo firmó, según la policía.

La mujer se mostró reacia a presentar cargos hasta la semana pasada, escribió Ellis, cuando “me hizo saber que había cambiado de opinión respecto a hace unos días” y solicitó los cargos criminales.

El jugador de 32 años, se estableció como uno de los mejores receptores abiertos de la NFL durante su paso por Minnesota y Buffalo de 2018 a 2023, cuando tuvo seis temporadas consecutivas de más de 1.000 yardas de recepción y fue seleccionado para el Pro Bowl en cuatro ocasiones.

Después de un período poco destacado en Houston el año pasado, Diggs terminó en Nueva Inglaterra, firmando un contrato de tres años por 69 millones en la agencia libre que le garantizó 26 millones.

Diggs ha demostrado ser un objetivo confiable para el quarterback de segundo año Drake Maye y es una gran razón por la cual el equipo ha vuelto a asegurar el título de la AFC Este mientras se dirige hacia los playoffs.

Fuera del campo, sin embargo, su tiempo con los Patriots comenzó de manera turbulenta cuando en mayo surgió un video en las redes sociales que mostraba a Diggs pasando lo que parecía ser una bolsa de cristales rosados en un bote.

No estaba claro qué era la sustancia, y un portavoz de la NFL dijo que la liga no haría comentarios. El entrenador de los Patriots, Mike Vrabel, dijo que el equipo manejaría ese asunto internamente.

La rapera ganadora del Grammy, Cardi B, ha publicado fotos en meses recientes del hijo recién nacido que tiene con Diggs.

