Nuevo León

Auxilian por frío a casi 700 personas con chocolate caliente

Protección Civil desplegó brigadas en hospitales y entregó chocolate caliente y cobijas, atendiendo a 680 personas ante el descenso térmico

  • 30
  • Diciembre
    2025

Ante el descenso de las temperaturas registrado este martes en la zona metropolitana, elementos de Protección Civil Nuevo León, en coordinación con diversas dependencias estatales y municipales, desplegaron el "Operativo Carrusel" para proteger a la población en situación de vulnerabilidad.

Desde las primeras horas del día, las brigadas recorrieron los alrededores de los principales centros hospitalarios, donde familias y ciudadanos suelen pernoctar a la intemperie. 

Durante el operativo, se distribuyeron 180 litros de chocolate caliente y 560 cobijas, además de brindar atención médica inmediata a quienes presentaban malestares por el frío para dar un total de 680 personas atendidas.

En las labores participaron integrantes de Protección Civil Nuevo León y Protección Civil Guadalupe, el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), de la Secretaría de Igualdad e Inclusión y del DIF Nuevo León.

Los cuerpos de auxilio concentraron sus esfuerzos en puntos estratégicos donde se registra una alta afluencia de personas esperando noticias de familiares internados. Los puntos visitados fueron:

  • Hospital Universitario
  • Clínica 21 del IMSS
  • Hospital Materno Infantil
  • Hospital de Ginecología y Obstetricia

Al concluir la jornada matutina, las autoridades reportaron un saldo positivo en la atención a la ciudadanía, logrando mitigar el impacto de las bajas temperaturas.


