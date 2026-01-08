‘El diablo mete la cola’ en los planes de Tigres, en 2025

Los Tigres de la UANL, actuales subcampeones de la Liga MX, tuvieron un 2025 con números favorables.

En la fase inicial, al tomar en cuenta la fase regular de los torneos Clausura y Apertura del año recién concluido, los dirigidos por el argentino Guido Hernán Pizarro Demestri contabilizaron 20 triunfos, cinco derrotas y nueve empates… pero en ambas campañas sus verdugos fueron los Diablos Rojos del Toluca en Liguilla.

La escuadra felina sufrió pocos cambios en su estructura y mantuvo su base en el 11 inicial; se mostró como una muralla durante 2025, ya que solamente recibió 30 goles en fase regular (14 en el Clausura y 16 en el Apertura), posicionándose en el Clausura como la segunda mejor defensiva de la campaña y en el Apertura como la menos goleada del certamen.

Respecto a las ocasiones en que cantaron el gol a su favor, los de amarillo total durante el año antes referido celebraron 59 anotaciones.

Aún sin tener en el rectángulo verde a su goleador histórico André-Pierre Gignac como titular indiscutible, los del ‘Conde’ Pizarro tuvieron a sus mejores romperredes en los argentinos Juan Francisco Brunetta (con 14 tantos) y Ángel Martín Correa (con ocho).

Pero… ¿Cómo fue que obtuvieron esta cosecha los de la ‘U’?

Clausura 2025

En el primer torneo de la Liga MX disputado en 2025, los felinos tuvieron en el timón al serbio Veljko Paunovic durante 10 duelos y los siete restantes fueron dirigidos por el entonces mediocampista Guido Pizarro, quien pasó de ser jugador en activo a director técnico.

En conjunto, el cuadro universitario consiguió 10 victorias, tres empates y cuatro derrotas —ante Toluca, León, FC Juárez y América—, respectivamente. Perforó la meta enemiga 24 veces y recibió 14 pepinillos. Avanzó a la Liguilla como cuarto lugar general, con un global de 2-2 eliminó al Necaxa en Cuartos de Final (por mejor posición en la Tabla General al final de la fase regular) y sucumbió ante Toluca con un acumulado de 4-1 en Semifinal.

Apertura 2025

Ya bajo la batuta de Guido Pizarro, los de ‘La U’ obtuvieron 10 triunfos, en seis ocasiones dividieron puntos y cayeron una sola vez, siendo su verdugo el América, con quienes perdieron 3-1 en ‘El Volcán’.

Cantó en 35 ocasiones sus tantos anotados y fue a recoger el balón del fondo de sus redes 16 veces.

Avanzó a la Fiesta Grande como segundo lugar general, eliminó a Xolos con un global de 5-3 en Cuartos de Final, empató 2-2 en Semifinales con Cruz Azul (y avanzó por mejor posición en la Tabla General al final de la fase regular) y sucumbió ante Toluca en penaltis tras empatar 2-2 en el acumulado de ambos enfrentamientos de la Gran Final.

Comentarios