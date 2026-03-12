Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Tigres_d44f7c71c2
Deportes

Tigres pierde lo feroz al jugar de visitante en la ‘Conca’

‘La U’ liga 9 juegos sin ganar en ‘patio ajeno’ en la Conca, torneo en el cual disputa la Ida de Octavos de Final esta tarde ante Cincinnati, en Ohio, EUA

  • 12
  • Marzo
    2026

Con la motivación de haber ganado 1-0 el Clásico Regio 142 ante Rayados en la Liga MX, el sábado pasado en el Estadio Universitario, Tigres buscará hoy jueves cortar una racha negativa de nueve juegos seguidos sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los de la UANL visitan esta tarde a Cincinnati FC en el duelo de Ida de Octavos de Final de la Concachampions 2026, a partir de las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del TQL Stadium, en Ohio, Estados Unidos.

La última vez que “La U” ganó de visita en la famosa “Conca” fue en el cotejo de Ida de Cuartos de Final de la edición de 2023, al vencer 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.

El desafío de Vuelta del torneo alterno de la zona será el jueves de la próxima semana a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

FICHA
Futbol
Copa de Campeones
de la Concacaf 2026
Octavos de Final
Juego de Ida
Cincinnati Vs. Tigres
TQL Stadium
Cincinnati, Ohio, EUA
18:00 horas - Hoy
Tiempo de Monterrey
Fox One

ENTÉRATE
Estos son los nueve juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026:

CONCACHAMPIONS
2023, Vuelta Semifinal: León 3-1 Tigres… Estadio Nou Camp, Léon, Guanajuato
2024, Ida Primera Ronda: Whitecaps 1-1 Tigres… Estadio BC Place, Vancouver, Canadá 
2024, Ida Octavos de Final: Orlando City 0-0 Tigres… Explora Stadium, Orlando, Florida, EUA
2024, Ida Cuartos de Final: Columbus Crew 1-1 Tigres… Lower.com Field, Columbus, Ohio, EUA
2025, Ida Primera Ronda: Real Estelí 1-0 Tigres… Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua
2025, Ida Octavos de Final: Cincinnati 1-1 Tigres… TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA
2025, Ida Cuartos de Final: Galaxy 0-0 Tigres… Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA
2025, Vuelta Semifinal: Cruz Azul 1-0 Tigres… Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México
2026, Ida Primera Ronda: Forge 0-0 Tigres… Tim Hortons Field, Hamilton, Canadá

La última vez que Tigres ganó de visita en la Concachampions fue en el juego de Ida de Cuartos de Final de la edición de 2023, al vencer 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_03_12_at_1_19_16_AM_532c42974c
Inicia Liga Intrauniversitaria… ¡Que suenen los cascos!
tigres_santos_vs_5_1_55d37d01f5
Tigres no pudo viajar a Cincinnati y llegará 'raspando' al juego
Nico_Ibanez_Cruz_Azul_5d838453ac
Cruz Azul 'arrolla' a Monterrey con Santiago Mele como villano
publicidad

Últimas Noticias

mojtaba_jamenei_ce5ddb7f20
Mojtaba Jameneí amenaza a EUA al asegurar que vengará a mártires
plan_b_reforma_electoral_0718af0cdc
Sheinbaum alista Plan B de Reforma Electoral; lo enviará el lunes
iran_ataques_estrecho_ormuz_3e6342222e
Irán reivindica bombardeos con misiles en Golfo Pérsico
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×