Tigres pierde lo feroz al jugar de visitante en la ‘Conca’

Con la motivación de haber ganado 1-0 el Clásico Regio 142 ante Rayados en la Liga MX, el sábado pasado en el Estadio Universitario, Tigres buscará hoy jueves cortar una racha negativa de nueve juegos seguidos sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Los de la UANL visitan esta tarde a Cincinnati FC en el duelo de Ida de Octavos de Final de la Concachampions 2026, a partir de las 18:00 horas, tiempo de Monterrey, en la cancha del TQL Stadium, en Ohio, Estados Unidos.

La última vez que “La U” ganó de visita en la famosa “Conca” fue en el cotejo de Ida de Cuartos de Final de la edición de 2023, al vencer 1-0 al Motagua en el Estadio Nacional “Chelato Uclés”, en Tegucigalpa, Honduras, el miércoles 5 de abril de 2023, con gol de Luis Quiñones al minuto 44.

El desafío de Vuelta del torneo alterno de la zona será el jueves de la próxima semana a las 19:00 horas en el Estadio Universitario.

FICHA

Futbol

Copa de Campeones

de la Concacaf 2026

Octavos de Final

Juego de Ida

Cincinnati Vs. Tigres

TQL Stadium

Cincinnati, Ohio, EUA

18:00 horas - Hoy

Tiempo de Monterrey

Fox One

ENTÉRATE

Estos son los nueve juegos que liga Tigres sin ganar de visita en la Copa de Campeones de la Concacaf 2026:

CONCACHAMPIONS

2023, Vuelta Semifinal: León 3-1 Tigres… Estadio Nou Camp, Léon, Guanajuato

2024, Ida Primera Ronda: Whitecaps 1-1 Tigres… Estadio BC Place, Vancouver, Canadá

2024, Ida Octavos de Final: Orlando City 0-0 Tigres… Explora Stadium, Orlando, Florida, EUA

2024, Ida Cuartos de Final: Columbus Crew 1-1 Tigres… Lower.com Field, Columbus, Ohio, EUA

2025, Ida Primera Ronda: Real Estelí 1-0 Tigres… Estadio Independencia, Estelí, Nicaragua

2025, Ida Octavos de Final: Cincinnati 1-1 Tigres… TQL Stadium, Cincinnati, Ohio, EUA

2025, Ida Cuartos de Final: Galaxy 0-0 Tigres… Dignity Health Sports Park, Carson, California, EUA

2025, Vuelta Semifinal: Cruz Azul 1-0 Tigres… Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México

2026, Ida Primera Ronda: Forge 0-0 Tigres… Tim Hortons Field, Hamilton, Canadá

