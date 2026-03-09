Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
seleccion_bolivia_convocatoria_830d7b577a
Deportes

Bolivia anuncia convocatoria para repechaje rumbo al Mundial 2026

Bolivia presentó su lista de 28 jugadores para disputar la repesca rumbo al Mundial. El técnico Óscar Villegas dejó fuera al histórico goleador Marcelo Martins

  • 09
  • Marzo
    2026

La selección de Bolivia dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para disputar la repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que destaca la ausencia del histórico delantero Marcelo Martins Moreno.

El entrenador Óscar Villegas apostó por una combinación de juventud y experiencia en un plantel que buscará asegurar un lugar en el torneo internacional.

La convocatoria incluye a la mayoría de los jugadores que fueron habituales durante la eliminatoria sudamericana, donde la Verde terminó en la séptima posición con 20 puntos, superando a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.

bolivia.jpg

En la portería destacan los nombres de Carlos Lampe, actual arquero de Bolívar, y Guillermo Viscarra, quien milita en Alianza Lima, ambos con amplia trayectoria en el combinado nacional.

En la línea defensiva resalta el capitán Luis Haquín, además de futbolistas que militan en ligas internacionales como Diego Medina del CSKA 1948 Sofia, Yomar Rocha y Roberto Fernández, ambos del Akron Tolyatti.

En el mediocampo se mantienen jugadores que han sido fundamentales durante el proceso eliminatorio.

Entre ellos destacan Moisés Villarroel, del Blooming; Ramiro Vaca, que milita en el Wydad Casablanca; y Robson Matheus, quien recientemente se coronó campeón del torneo boliviano de verano con Bolívar.

También aparece Gabriel Villamil, actual jugador de Liga de Quito.

Ataque con jóvenes figuras y una sorpresa

En la delantera destacan futbolistas como Miguel Terceros, jugador del Santos, además de Víctor Abrego del The Strongest.

La principal novedad en la convocatoria es la inclusión del delantero Juan Godoy, atacante paraguayo naturalizado boliviano que juega en Always Ready, quien fue considerado tras sus buenas actuaciones y goles en el torneo local.

Marcelo Martins queda fuera pese a volver del retiro

La ausencia más llamativa es la de Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico de Bolivia con 31 anotaciones.

El delantero, conocido como El Flecheiro”, regresó a la actividad a mediados de febrero para fichar con Oriente Petrolero con la intención de ganarse un lugar en la convocatoria.

Sin embargo, sus dos goles, ambos de penalti y en partidos donde solo disputó los minutos finales, no fueron suficientes para convencer al cuerpo técnico.

Martins, quien cumplirá 39 años, jugó su último partido con la selección en noviembre de 2023 y se retiró oficialmente en abril de 2024 mientras militaba en Cruzeiro.

Bolivia se alista para el repechaje rumbo al Mundial

Antes de disputar el clasificatorio internacional, la Verde jugará un último partido de preparación ante Trinidad y Tobago el próximo domingo en Santa Cruz de la Sierra.

Posteriormente, el equipo viajará a Monterrey, en México, donde el 26 de marzo enfrentará a Surinam.

Lee la nota completa: Irak, Bolivia y Surinam jugarán el repechaje en Monterrey

El ganador de ese encuentro disputará un segundo partido el 31 de marzo frente a Irak, duelo que definirá el último boleto rumbo a la Copa Mundial de 2026.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_20260305_084757_edit_105882413421482_0641f92aaa
Arranca programa de murales por el Mundial 2026 en NL
sheinbaum_irak_mundial_monterrey_21c230e0f9
Hay condiciones para que Irak juegue en Monterrey: Presidencia
kristi_noem_mundial_2026_2b49e81a8d
Disputa presupuestal en EUA pone en riesgo seguridad del Mundial
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_03_10_at_2_55_16_PM_0ccc292ea1
Llegará función internacional de box con Julio César Chávez Jr.
nuevo_leon_lider_empleo_manufacturero_23bdaef53a
Nuevo León, líder en empleo manufacturero y de servicios
sdewrgvswed3_99d265b872
Niños llevarán 'Huellas de la Danza' al Teatro Reforma
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
igualdad_celebra_feria_deportiva_a366798225
Inauguran Feria Deportiva de Centros Comunitarios 2026
dia_internacional_de_la_mujer_98084cf9ee
Hoy es el Día Internacional de la Mujer; su origen e historia
publicidad
×