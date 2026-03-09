Bolivia anuncia convocatoria para repechaje rumbo al Mundial 2026

La selección de Bolivia dio a conocer la lista de 28 futbolistas convocados para disputar la repesca rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en la que destaca la ausencia del histórico delantero Marcelo Martins Moreno.

El entrenador Óscar Villegas apostó por una combinación de juventud y experiencia en un plantel que buscará asegurar un lugar en el torneo internacional.

La convocatoria incluye a la mayoría de los jugadores que fueron habituales durante la eliminatoria sudamericana, donde la Verde terminó en la séptima posición con 20 puntos, superando a selecciones como Venezuela, Perú y Chile.

En la portería destacan los nombres de Carlos Lampe, actual arquero de Bolívar, y Guillermo Viscarra, quien milita en Alianza Lima, ambos con amplia trayectoria en el combinado nacional.

En la línea defensiva resalta el capitán Luis Haquín, además de futbolistas que militan en ligas internacionales como Diego Medina del CSKA 1948 Sofia, Yomar Rocha y Roberto Fernández, ambos del Akron Tolyatti.

En el mediocampo se mantienen jugadores que han sido fundamentales durante el proceso eliminatorio.

Entre ellos destacan Moisés Villarroel, del Blooming; Ramiro Vaca, que milita en el Wydad Casablanca; y Robson Matheus, quien recientemente se coronó campeón del torneo boliviano de verano con Bolívar.

También aparece Gabriel Villamil, actual jugador de Liga de Quito.

Ataque con jóvenes figuras y una sorpresa

En la delantera destacan futbolistas como Miguel Terceros, jugador del Santos, además de Víctor Abrego del The Strongest.

La principal novedad en la convocatoria es la inclusión del delantero Juan Godoy, atacante paraguayo naturalizado boliviano que juega en Always Ready, quien fue considerado tras sus buenas actuaciones y goles en el torneo local.

Marcelo Martins queda fuera pese a volver del retiro

La ausencia más llamativa es la de Marcelo Martins Moreno, máximo goleador histórico de Bolivia con 31 anotaciones.

El delantero, conocido como “El Flecheiro”, regresó a la actividad a mediados de febrero para fichar con Oriente Petrolero con la intención de ganarse un lugar en la convocatoria.

Sin embargo, sus dos goles, ambos de penalti y en partidos donde solo disputó los minutos finales, no fueron suficientes para convencer al cuerpo técnico.

Martins, quien cumplirá 39 años, jugó su último partido con la selección en noviembre de 2023 y se retiró oficialmente en abril de 2024 mientras militaba en Cruzeiro.

Bolivia se alista para el repechaje rumbo al Mundial

Antes de disputar el clasificatorio internacional, la Verde jugará un último partido de preparación ante Trinidad y Tobago el próximo domingo en Santa Cruz de la Sierra.

Posteriormente, el equipo viajará a Monterrey, en México, donde el 26 de marzo enfrentará a Surinam.

Lee la nota completa: Irak, Bolivia y Surinam jugarán el repechaje en Monterrey

El ganador de ese encuentro disputará un segundo partido el 31 de marzo frente a Irak, duelo que definirá el último boleto rumbo a la Copa Mundial de 2026.

