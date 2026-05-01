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Arriesga Benavidez invicto ante Zurdo Ramírez

El salto de peso representa un desafío determinante ante un campeón que llega con ventaja natural y récord de 48-1 y 30 nocauts.

  • 01
  • Mayo
    2026

David Benavidez se encuentra ante una de las oportunidades más relevantes de su carrera al encabezar la cartelera del fin de semana de Cinco de Mayo, en un combate que puede marcar un antes y un después en su trayectoria dentro del boxeo internacional.

Aunque durante años buscó enfrentar a Saúl “Canelo” Álvarez, ese escenario no se concretó. Ahora, el enfoque del invicto peleador está puesto en un nuevo reto: medirse ante Gilberto “Zurdo” Ramírez, campeón crucero de la AMB y la OMB, en una pelea que podría consolidarlo en múltiples divisiones.

¿Qué está en juego para David Benavidez?

Con marca de 31-0 y 25 nocauts, Benavidez parte como favorito, pero el desafío es mayor debido al salto de peso. De conseguir la victoria, podría convertirse en campeón en 168, 175 y 200 libras, una hazaña poco común en el boxeo moderno.

“Una victoria el sábado me confirma que estoy cumpliendo mi destino. Sé que voy a ser uno de los más grandes de todos los tiempos cuando todo esté dicho y hecho”.

El peleador de 29 años ha basado su estilo en la presión constante, combinando volumen de golpes y potencia. Ante un rival más grande, la estrategia será acortar distancia y mantener ritmo alto durante el combate.

¿Qué representa Gilberto “Zurdo” Ramírez en este combate?

Ramírez llega con récord de 48-1 y 30 nocauts, además de la experiencia como campeón en la división crucero. A diferencia de Benavidez, él se mantiene en su categoría natural, lo que representa una ventaja física.

“La gente habla. Yo solo entreno duro para dar un gran espectáculo, para demostrarme a mí mismo, para demostrarle a todos que sigo siendo campeón”.

gilberto zurdo ramirez.jpg

Ambos peleadores se conocen bien tras haber compartido sesiones de sparring en el pasado, lo que añade un componente estratégico adicional al enfrentamiento.

¿Cómo se prepararon para este enfrentamiento?

Benavidez aseguró haber realizado un campamento de cinco meses, consciente del nivel de su rival.

“He estado entrenando extremadamente duro. Sabía que Zurdo Ramírez es un gran peleador. Es un gran campeón. Sé que va a venir a pelear”.

Por su parte, el equipo de Ramírez también destacó la preparación previa, subrayando la importancia de la estrategia en una pelea de este calibre.

“Tenemos un gran plan de pelea. Si no haces la tarea, estás en problemas. Nosotros hemos hecho la tarea”.


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