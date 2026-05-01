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El Venecia regresa a la Serie A del futbol italiano

A falta de una jornada, el conjunto veneciano aseguró su presencia en la primera división del ‘calcio’, tras un año ausente.

  • 01
  • Mayo
    2026

El Venecia certificó este viernes su ascenso matemático a la Serie A tras empatar contra el Spezia 2-2 y regresa así a la máxima categoría del fútbol italiano tras un año de ausencia.

A falta de una jornada, el conjunto veneciano, dirigido por el italiano Giovanni Stroppa, aseguró su presencia en la primera división del ‘calcio’ tras una temporada en la que el acierto de cara a puerta y un final de curso sólido resultaron determinantes para el objetivo liguero.

El combinado véneto, que se mantuvo en lo alto de la clasificación durante la mayor parte del campeonato, logró imponer su regularidad en el tramo final, con dos meses y medio invicto y venciendo los partidos contra sus rivales directos.

El equipo de la ciudad de los canales suma esta temporada, con un partido aún por jugar, 75 goles a favor y 30 en contra, con 23 victorias, diez empates y cuatro derrotas.

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El regreso del Venecia a la élite supone un impulso importante en su proyecto tanto en lo deportivo como en lo institucional, con el fin de tratar de asentarse de forma sostenida entre los principales equipos del futbol italiano.

El Venecia, uno de los clubes históricos, ha mantenido una trayectoria irregular en la Serie A, donde acumula 13 temporadas a lo largo de su historia.

Su etapa más destacada se remonta a finales de los años 30 y comienzos de los 40, periodo en el que conquistó la Copa Italia 1941 y alcanzó su mejor clasificación liguera con un tercer puesto en la temporada 1941-42.

Tras décadas de altibajos y prolongadas ausencias, el club regresó a la élite en la campaña 2021-2022 después de casi 20 años, y volvió a lograr el ascenso en junio de 2024, sin lograr asegurar la permanencia.


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