Jugará Tigres con algo a favor que Chivas no tiene

El arranque de los cuartos de final del Clausura de la Liga MX coloca a Tigres UANL como el principal foco en Nuevo León, en una serie clave ante Guadalajara que podría marcar el rumbo del equipo en la liguilla. El conjunto felino buscará aprovechar la localía este sábado para tomar ventaja en el partido de ida.

El equipo dirigido por Guido Pizarro llega con impulso tras acumular cuatro partidos sin derrota, además de una victoria contundente de 4-1 sobre Chivas en la fase regular, resultado que refuerza la confianza del plantel regiomontano.

¿Por qué Tigres llega con ventaja en casa?

Aunque Guadalajara finalizó en el segundo lugar de la tabla general, por encima del séptimo puesto de Tigres, el contexto actual favorece a los felinos. El equipo cuenta con plantel completo y mantiene ritmo competitivo, a diferencia de su rival.

La escuadra tapatía, ahora dirigida por Gabriel Milito, afronta el compromiso con bajas importantes, incluyendo a su goleador Armando González, quien fue convocado a la selección mexicana rumbo al Mundial 2026.

Además, Chivas perdió el liderato en la última jornada, lo que impactó en el cierre anímico del equipo previo a la liguilla.

¿Qué papel jugará Ángel Correa en la serie?

Uno de los elementos a seguir en Tigres será Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina, quien aporta experiencia internacional y capacidad ofensiva en momentos decisivos.

Su participación podría ser determinante para inclinar la balanza en un duelo donde Tigres buscará imponer condiciones desde el primer partido.

¿Qué otros duelos destacan en los cuartos de final?

La jornada sabatina también incluye el enfrentamiento entre Atlas y Cruz Azul, donde el equipo capitalino inicia una nueva etapa tras la salida de Nicolás Larcamón y la llegada del interino Joel Huiqui.

Para el domingo, el bicampeón Toluca recibirá a Pachuca, que no contará con Salomón Rondón por suspensión. Los ‘Diablos Rojos’ buscan acercarse a un histórico tricampeonato.

En el otro duelo, América enfrentará al líder Pumas UNAM, donde milita Keylor Navas, en una serie que promete alta intensidad.

¿Cuándo se juegan los partidos de ida?

Los encuentros de ida se disputarán este fin de semana con el siguiente calendario:

Sábado 2 de mayo: Tigres UANL vs Guadalajara y Atlas vs Cruz Azul.

Domingo 3 de mayo: América vs Pumas UNAM y Toluca vs Pachuca.

Con el respaldo de su afición en el estadio, Tigres intentará dar el primer golpe en la serie y encaminar su clasificación a las semifinales.

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