¿El primero de muchos? Rayados es campeón de la Copa Pacífica

Este domingo los Rayados vencieron por marcador de 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco y se proclamaron campeones de la Copa Pacífica Centenario 2026.

Esta victoria para la "Pandilla" representa su segundo triunfo de la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

90' ⏱️ | Atlas 🦊 1-2 Ⓜ️ Monterrey |



Termina nuestro segundo partido de preparación y la #CopaPacífica se pintó de Azul y Blanco.👊🏼



¡Vamos con todo al #Clausura2026!🔥@CervezaTecate pic.twitter.com/c0q7nXRGdf — Rayados (@Rayados) January 5, 2026

Ya en el encuentro, el conjunto "albiazul" tuvo su primera gran oportunidad al minuto 18, cuando Germán Berterame recibió una falta dentro del área y se señaló penal. Sin embargo, el propio delantero falló desde los once pasos tras una atajada de Antonio Sánchez.

Pese a verse superados, los "Rojinegros" fueron quienes "abrieron la lata" al minuto 36, después de un tiro de esquina que fue rechazado por Luis Cárdenas y que Jorge San Martín aprovechó en el rebote para rematar de derecha y poner el 1-0.

No fue hasta la segunda mitad que el electrónico se volvió a actualizar, pues Monterrey entró al terreno de juego con una mentalidad más agresiva, adelantando líneas y manteniendo la presión en la salida.

Esta mentalidad le rindió frutos, pues al minuto 64 llegó el empate, de los pies de Omar Gálvez, quien recortó a un defensa y definió ante la salida del César Ramos derivado de un pase de Aldahir Valenzuela.

Bien dicen que el que la sigue, la consigue, y Rayados la consiguió, pues en su búsqueda de la remontada se materializó al minuto 80, cuando Omar Gálvez desbordó y sacó un disparo que fue rechazado por el portero, dejando el balón a Berterame, quien definió para sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Monterrey cierra su preparación y se alista para debutar en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero a las 21:00 horas en el "Gigante de Acero" cuando reciban al actual bicampeón de la Liga MX, Toluca.

Comentarios