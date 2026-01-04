Podcast
deportes_berterame_2481165a0f
Deportes

¿El primero de muchos? Rayados es campeón de la Copa Pacífica

Con goles de Omar Gálvez al 64 y de Germán Berterame al 80, los Rayados vencieron 2-1 al Atlas y se proclamaron campeones de la Copa Pacífica Centenario 2026

  • 04
  • Enero
    2026

Este domingo los Rayados vencieron por marcador de 2-1 al Atlas en el Estadio Jalisco y se proclamaron campeones de la Copa Pacífica Centenario 2026.

Esta victoria para la "Pandilla" representa su segundo triunfo de la pretemporada rumbo al Clausura 2026.

Ya en el encuentro, el conjunto "albiazul" tuvo su primera gran oportunidad al minuto 18, cuando Germán Berterame recibió una falta dentro del área y se señaló penal. Sin embargo, el propio delantero falló desde los once pasos tras una atajada de Antonio Sánchez.

Pese a verse superados, los "Rojinegros" fueron quienes "abrieron la lata" al minuto 36, después de un tiro de esquina que fue rechazado por Luis Cárdenas y que Jorge San Martín aprovechó en el rebote para rematar de derecha y poner el 1-0.

No fue hasta la segunda mitad que el electrónico se volvió a actualizar, pues Monterrey entró al terreno de juego con una mentalidad más agresiva, adelantando líneas y manteniendo la presión en la salida.

Esta mentalidad le rindió frutos, pues al minuto 64 llegó el empate, de los pies de Omar Gálvez, quien recortó a un defensa y definió ante la salida del César Ramos derivado de un pase de Aldahir Valenzuela.

Bien dicen que el que la sigue, la consigue, y Rayados la consiguió, pues en su búsqueda de la remontada se materializó al minuto 80, cuando Omar Gálvez desbordó y sacó un disparo que fue rechazado por el portero, dejando el balón a Berterame, quien definió para sellar el 2-1 definitivo.

Con este resultado, Monterrey cierra su preparación y se alista para debutar en el Clausura 2026 este sábado 10 de enero a las 21:00 horas en el "Gigante de Acero" cuando reciban al actual bicampeón de la Liga MX, Toluca.


