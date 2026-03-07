El derbi regio cuenta con jugadores ‘Clásicos’

En la fiesta del Clásico Regiomontano no sólo los clubes “se roban el show”, también los jugadores que han dejado huella en esta fiesta de la Sultana del Norte, de una u otra forma.

Por ejemplo, el delantero francés de Tigres, André-Pierre, es el máximo goleador de este duelo con un total de 14 goles, mientras que el brasileño Mario de Souza Mota “Bahía" es el máximo romperredes de Rayados en los cotejos ante los auriazules.

El primer gol en la historia del derbi regio fue anotado por Agustín Prieto del Monterrey, en el denominado Clásico 0, disputado el 13 de marzo de 1960, en tanto que en el Clásico 1, disputado el 13 de julio de 1974, Juan Ugalde de “La U” fue el autor del primer tanto.

El argentino de los auriazules, Juan Brunetta, anotó el gol más rápido en la historia del partido el 14 de abril de 2024, en la Jornada 15 del Torneo Clausura 2024 jugando para los Tigres, cuando el partido apenas llevaba un minuto de iniciarse.

Raúl Chávez, Luis “El Matador” Hernández, José Antonio “El Tato” Noriega, Sebastián “El Loco” Abreu, Gastón “La Gata” Fernández y Aldo de Nigris son los únicos futbolistas en marcar un gol con la camiseta de ambos equipos en un Clásico nuevoleonés.

Tres futbolistas han convertido una anotación de chilena en la historia de la rivalidad: Mario de Souza Mota “Bahía” del Monterrey, y Marco Antonio “El Chima” Ruiz y José Antonio “El Tato” Noriega por los de la UANL.

En siete ocasiones ha habido un autogol en los derbis norteños, cuatro de ellos de parte de futbolistas felinos (Sindey Balderas, Israel Jiménez, “Juninho” y Eduardo Tercero) y dos de parte de futbolistas albiazules (Basilio Salazar e Ismael Rodríguez).

Luis Alfonso Rodríguez Alanís, el famoso “Chaka”, fue el primer jugador en ser campeón con ambos equipos.

