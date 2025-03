Es el turno de la Jornada 7, en la People’s League

Este ‘Martes de carnita asada’ con la People’s League vivirá la Jornada 7 a partir de las 18:00 horas, con seis duelos que se transmitirán por Azteca Noreste MTY en YouTube y por el canal de ‘a más+’, en la señal abierta del 7.2.

Cabe recordar que este reality show deportivo es en formato de torneo de fútbol 7.

Los 12 equipos participantes son: Calvos FC, Cachorros FB, Callejeros FC, Liza FC, Gambeta, Reta FC, La Gloria FC, Emperors FC, Bananas FC, Pericos Rosas, Flow Masters y Tibu FC, quienes vivirán una fase regular de 11 jornadas.

En la Fecha 7 se disputarán los siguientes encuentros: La Gloria FC Vs. Cachorros FB, Reta FC Vs. Emperors FC, Pericos Rosas Vs. Calvos FC, Bananas FC Vs. Cachorros FB, Flow Masters Vs. Gambeta, y Tibu FC Vs. Liza FC.

Tabla general

Así marchan los equipos en la People’s League, luego de seis jornadas:

Equipos

1.- Gambeta FC

2.- Callejeros FC

3.- La Gloria FC

4.- Cachorros FB

5.- Ziza FC

6.- Calvos FC

7.- Emperors FC

8.- Flow Masters FC

9.- Bananas FC

10.- Reta FC

11.- Tibu FC

12.- Pericos Rosas FC

Jornada 7

La Gloria FC Vs. Cachorros FB

Reta Vs. Emperors FC

Pericos Rosas FC Vs. Calvos FC

Bananas FC Vs. Callejeros FC

Flow Masters FC Vs. Gambeta FC

Tibu FC Vs. Ziza FC

Goleadores

1.- Eder Giorgana de Flow Masters FC, con 9

2.- Gerardo Ramírez de Gambeta FC, con 7

3.- Jostin Soarez de Ziza FC, con 7

Presidentes goleadores

1.- Ramón Villa de Reta FC, con 4

2.- Davo Salazar de La Gloria FC, con 3

3.- Calacas de Cachorros FB, con 2

4.- Fer Gay de Cachorros FB, con 2

5.- Miguel Ponce de La Gloria FC, con 2

6.- Paquideus de Callejeros FC, con 2

