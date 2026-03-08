Podcast
Reporte Ciudadano
Internacional

Israel envuelve a Teherán con nubes tóxicas y bombardeos

La Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas ante la toxicidad de la ciudad

  • 08
  • Marzo
    2026

El Ejército de Israel lanzó este domingo una ola de bombardeos a gran escala en Irán, lo que provocó que durante las primeras horas se viera envuelta en nubes tóxicas.

Durante las primeras horas de este domingo, Teherán amaneció envuelta en una nube tóxica mezcla de lluvia y humo provocados por las agresiones contra las instalaciones petroleras en la capital y zonas cercanas.

La Organización de Protección Ambiental de Irán llamó a los ciudadanos a no salir a las calles y permanecer en sus casas ante la toxicidad de la ciudad.

En tanto, la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Productos Petrolíferos aseguró que las provincias de Teherán y Alborz están recibiendo suministro de combustible desde otros puntos de abastecimiento del país.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran cómo el fuego sigue la infraestructura de drenaje, ante la posibilidad de que el combustible se filtrara en la tubería.

En esos bombardeos han sido alcanzados lugares como las oficinas del fallecido líder supremo de Irán, Alí Jamenei; el edificio del Consejo de Seguridad Supremo y el palacio presidencial, entre otros objetivos, según mencionó la agencia EFE.

Ataques acaban con cinco comandantes de Fuerzas Quads

De acuerdo con las autoridades, la armada israelí efectúo una agresión con objetivo de cinco comandantes cuando se encontraban reunidos en Líbano.

""Durante la noche, la Armada israelí, dirigida por inteligencia militar precisa, llevó a cabo un ataque de precisión en Beirut (Líbano) que tenía por objetivo a cinco comandantes del Cuerpo para el Líbano y el Cuerpo para Palestina de la Guardia Revolucionaria cuando mantenían una reunión en un hotel en Beirut" detalla el comunicado.

Israel identificó entre los muertos a tres comandantes de la Fuerza Quds, entre los que se encontraba Majid Hassini, responsable de la transferencia de fondos a fuerzas aliadas de Irán en el Líbano y Ahmad Rasouli, oficial de inteligencia del Cuerpo Palestino de Quds.

"Los comandantes eliminados en el ataque estaban preparando actividad terrorista a través del Líbano mientras se escondían en un hotel civil", aseguró el Ejército de Israel.

El impacto inicial, ocurrido esta madrugada se produjo contra una habitación del Hotel Ramada en el barrio de Raouche.

"Os digo que no hay lugar seguro para el eje del mal iraní en ningún lugar de Oriente Medio: ni en Beirut ni en ningún otro lugar", dijo este domingo al respecto el jefe del Estado Mayor israelí, Eyal Zamir.

 

 


