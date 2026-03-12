Estadio Santiago Bernabéu surge como opción para la Finalissima

El Estadio Santiago Bernabéu aparece como la principal alternativa para albergar la Finalissima entre la Selección de España y la Selección de Argentina, programada para el 27 de marzo, aunque la decisión final todavía depende de la aprobación de la CONMEBOL y la Asociación del Fútbol Argentino.

Fuentes cercanas al Real Madrid confirmaron que el club español ya manifestó su disposición para recibir el encuentro en su estadio, ante la incertidumbre que rodea a la sede originalmente prevista.

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La crisis en Medio Oriente complica la sede en Qatar

El partido estaba contemplado inicialmente en el Estadio Lusail, en Qatar, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente ha puesto en duda la realización del evento en ese país.

La situación se agravó tras el inicio de los ataques militares de Estados Unidos e Israel contra Irán, iniciados el 28 de febrero, así como los posteriores bombardeos de represalia lanzados por Teherán hacia distintos puntos de la región, incluido territorio catarí.

Ante la inestabilidad, la Asociación de Fútbol de Qatar anunció la suspensión temporal de torneos y competiciones locales, lo que incrementó las dudas sobre la celebración del duelo entre los campeones de Europa y Sudamérica.

UEFA y Conmebol buscan nueva sede

Desde que comenzó el conflicto, la UEFA y la CONMEBOL mantienen comunicación constante para definir el futuro del partido.

Ambos organismos también han sostenido contacto con autoridades cataríes mientras analizan alternativas que garanticen condiciones de seguridad para jugadores, selecciones y aficionados.

En este escenario, el Santiago Bernabéu se perfila como la opción más viable para mantener la fecha del encuentro.

La Finalissima enfrenta a los campeones vigentes de la Eurocopa y la Copa América, lo que en esta ocasión reuniría a España y Argentina en uno de los duelos más atractivos del calendario internacional.

La Selección de Argentina llega como campeona vigente del torneo tras vencer 3-0 a la Selección de Italia el 1 de junio de 2022 en Londres.

El antecedente histórico del torneo

El origen de este enfrentamiento se remonta a la Copa Artemio Franchi, competición que reunía a los campeones de Europa y Sudamérica.

En sus ediciones anteriores, Francia derrotó a Uruguay en 1985, mientras que Argentina superó a Dinamarca en 1993 en un partido disputado en Mar del Plata.

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