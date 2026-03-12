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Tamaulipas

Estos son los principales errores del trabajador para jubilarse

Uno de los errores más comunes que se cometen es el de no revisar la cantidad de semanas cotizadas en el seguro social, algo que es vital

  • 12
  • Marzo
    2026

Las y los trabajadores deben estar atentos a varios errores comunes que pueden afectar su proceso de jubilación, en donde algunos de los más frecuentes son: No revisar las semanas cotizadas, no identificar el régimen y hacerlo de manera anticipada, lo que afecta la situación económica y emocional, así lo explica el especialista en derecho penal y laboral Juan Carlos Ruiz. 

“Primero nos enfrentamos a que los trabajadores es muy común que no conocen la forma en cómo van a tramitar su pensión; unos no saben que es a la edad, en el caso de los hombres a los 60 años, en el caso de las mujeres 58, cuando es en una empresa particular; cuando es en el ISSSTE, las mujeres tienen el tiempo de jubilación a los 56 años. Ese es uno de los errores que desconocen y tratamos de asesorarlos en ese sentido”, señaló. 

Dijo que, en la mayoría de los casos, las personas que están por jubilarse no están preparadas psicológicamente para dar ese paso, aunado a la falta de planificación adecuada, la subestimación de los gastos futuros y la dependencia excesiva de la seguridad social. 

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“Ya una vez jubilados, el salario que obtienen es inferior al que estaban recibiendo cuando eran trabajadores activos, toda vez que hay descuentos como el bono de productividad, la caja de ahorros, entre otros que otorgan las empresas o el gobierno propio; entonces, cuando reciben su pensión, es un ingreso muy por debajo de lo que recibían, y ya no les alcanza”, explicó el abogado Juan Carlos Ruiz. 

Los especialistas recomiendan acudir para asesoramiento ante las instancias correspondientes para retirarse de la vida laboral de una manera digna y bien remunerada. 

“Siempre les hemos recomendado que acudan a las instancias correspondientes; hay un Centro de Conciliación Laboral, hay una Procuraduría Federal del Trabajo, incluso con los abogados particulares que conozcan el tema, en donde se les pueda brindar asesoría para que vean su pensión y no cometan errores”, concluyó.


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