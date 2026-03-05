Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
finallisima_qatar_sede_6f5cc5b93d
Deportes

UEFA mantiene a Qatar como sede de la Finalissima pese a guerra

La UEFA confirmó que, por ahora, Qatar sigue contemplado como sede de la Finalissima entre Argentina y España el 27 de marzo

  • 05
  • Marzo
    2026

La UEFA mantiene por ahora a Qatar como sede de la Finalissima que enfrentará a la Selección de Argentina y a la Selección de España el próximo 27 de marzo, pese a la creciente tensión en Medio Oriente.

El organismo rector del fútbol europeo informó que, hasta el momento, no se contempla trasladar el partido a otro país, aunque el tema sigue bajo análisis.

“Por el momento, no se están considerando sedes alternativas”, indicó la UEFA en un comunicado, sin embargo aclaró que la decisión definitiva sobre la sede se tomará hacia finales de la próxima semana.

Lee la nota completa: Disputarán España y Argentina la Finalissima 2026 en Qatar

Posible duelo entre Messi y Yamal

El encuentro enfrenta a los campeones vigentes de Sudamérica y Europa, lo que abre la posibilidad de ver en la cancha a Lionel Messi frente al joven talento español Lamine Yamal.

El partido está programado para disputarse en el Estadio Lusail, escenario de la final del Copa Mundial de la FIFA 2022, considerada una de las más emocionantes en la historia del torneo.

En aquel duelo, Argentina derrotó a Francia en tanda de penales tras un vibrante empate 3-3, con dos goles de Messi y un triplete de Kylian Mbappé.

argentina-campeon.jpg.jpg

Cabe señalar que el emirato mantiene una relación estrecha con el fútbol europeo. Uno de sus principales dirigentes deportivos, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint‑Germain, forma parte del comité ejecutivo de la UEFA.

El organismo europeo señaló que continúa en contacto con los organizadores locales para evaluar el desarrollo del evento.

“Las conversaciones continúan con los organizadores locales, que han hecho un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito”, añadió la UEFA.

Europa, alternativa si cambia la sede

En caso de que la situación de seguridad se complique en la región, el partido podría trasladarse a España o a otra sede europea, donde militan la mayoría de los jugadores convocados por ambas selecciones.

Por otra parte, la primera edición moderna de la Finalissima se disputó en el Estadio de Wembley en junio de 2022, cuando Argentina se impuso 3-0 a Selección de Italia, con Messi como figura del encuentro.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

atlanta_falcons_bernabeu_34bf06fdf6
Atlanta Falcons jugará el partido de NFL con sede en Bernabéu
cesar_ramos_varado_qatar_e06a1bfc23
Árbitros mexicanos varados en Qatar por conflicto bélico
octavos_final_champions_league_b6bcd0796b
Definen partidos de Octavos de Final de UEFA Champions League
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_kristy_noem_76b92bcf0e
Sheinbaum asegura coordinación con EUA tras salida de Kristi Noem
harfuch_rancho_izaguirre_ff63f82d02
Suman 47 detenidos por caso de Rancho Izaguirre: Harfuch
plan_kukulkan_mundial_harfuch_9b4b0361f3
Anuncia Harfuch Plan Kukulkán rumbo al Mundial 2026
publicidad

Más Vistas

photo_2026_03_03_15_03_36_MIGUEL_ANGEL_SANCHEZ_4673452346
Jefes ya no podrán molestar a empleados fuera de horario
ecim_s_9e61749432
Denuncian fraudes de inversiones en redes sociales
Whats_App_Image_2026_03_04_at_12_49_27_AM_4ceaa7a434
Conflicto en Irán llevaría al dólar... ¡por los cielos!
publicidad
×