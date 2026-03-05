UEFA mantiene a Qatar como sede de la Finalissima pese a guerra

La UEFA mantiene por ahora a Qatar como sede de la Finalissima que enfrentará a la Selección de Argentina y a la Selección de España el próximo 27 de marzo, pese a la creciente tensión en Medio Oriente.

El organismo rector del fútbol europeo informó que, hasta el momento, no se contempla trasladar el partido a otro país, aunque el tema sigue bajo análisis.

“Por el momento, no se están considerando sedes alternativas”, indicó la UEFA en un comunicado, sin embargo aclaró que la decisión definitiva sobre la sede se tomará hacia finales de la próxima semana.

Posible duelo entre Messi y Yamal

El encuentro enfrenta a los campeones vigentes de Sudamérica y Europa, lo que abre la posibilidad de ver en la cancha a Lionel Messi frente al joven talento español Lamine Yamal.

El partido está programado para disputarse en el Estadio Lusail, escenario de la final del Copa Mundial de la FIFA 2022, considerada una de las más emocionantes en la historia del torneo.

En aquel duelo, Argentina derrotó a Francia en tanda de penales tras un vibrante empate 3-3, con dos goles de Messi y un triplete de Kylian Mbappé.

Cabe señalar que el emirato mantiene una relación estrecha con el fútbol europeo. Uno de sus principales dirigentes deportivos, Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint‑Germain, forma parte del comité ejecutivo de la UEFA.

El organismo europeo señaló que continúa en contacto con los organizadores locales para evaluar el desarrollo del evento.

“Las conversaciones continúan con los organizadores locales, que han hecho un enorme esfuerzo para que el partido sea un éxito”, añadió la UEFA.

Europa, alternativa si cambia la sede

En caso de que la situación de seguridad se complique en la región, el partido podría trasladarse a España o a otra sede europea, donde militan la mayoría de los jugadores convocados por ambas selecciones.

Por otra parte, la primera edición moderna de la Finalissima se disputó en el Estadio de Wembley en junio de 2022, cuando Argentina se impuso 3-0 a Selección de Italia, con Messi como figura del encuentro.

