Arranca en Linares megaproyecto de vivienda “La Parrita"

Con el objetivo de garantizar el derecho a un hogar digno, autoridades de los tres niveles de gobierno encabezaron la colocación de la primera piedra del Fraccionamiento La Parrita. Este desarrollo proyecta la construcción de 1,261 viviendas, consolidándose como un pilar del crecimiento urbano en la región citrícola.

Proyecto forma parte del programa Vivienda para el Bienestar

El proyecto se inscribe en el marco del programa federal Vivienda para el Bienestar, el cual tiene una ambiciosa meta de edificar 77 mil viviendas en todo el estado de Nuevo León. Esta estrategia busca beneficiar principalmente a familias de menores ingresos que históricamente han quedado fuera del mercado inmobiliario tradicional.

Destinan 13.8 hectáreas para el desarrollo habitacional

Para la ejecución de este complejo, el Gobierno del Estado, a través del Instituto de la Vivienda de Nuevo León, destinó una superficie de 13.8 hectáreas. Durante la ceremonia, los titulares de las dependencias clave destacaron los siguientes puntos:

Eugenio Montiel Amoroso del Instituto de la Vivienda de Nuevo León subrayó que la alta demanda de vivienda en la entidad, impulsada por el crecimiento económico, exige soluciones accesibles y coordinadas entre municipios, estado y federación.

“Este proyecto refleja la importancia de trabajar en coordinación entre los tres órdenes de gobierno para impulsar soluciones habitacionales que mejoren la calidad de vida de las familias de Nuevo León.”, indicó Amoroso. “Actualmente, Nuevo León mantiene una alta demanda de vivienda derivada de su crecimiento económico y poblacional. Ante este panorama, el Programa Vivienda para el Bienestar busca ampliar la oferta de vivienda accesible para las familias, particularmente para aquellas con menores ingresos”.

Participan SEDATU y CONAVI en el proyecto

Por su parte, Edna Elena Vega Rangel de SEDATU resaltó la cercanía y el seguimiento de la federación en los proyectos de Nuevo León, reafirmando el compromiso con las familias de la entidad.

Mientras que Rodrigo Chávez Contreras de CONAVI enfatizó que el programa garantiza créditos subsidiados y sin intereses para quienes perciben menos de dos salarios mínimos, bajo la premisa de que "la vivienda es un derecho humano, no una mercancía".

Entregan escrituras a familias de Linares

Más allá del anuncio de la nueva infraestructura, el evento sirvió de marco para la entrega de 44 escrituras a familias linarenses. Con este acto, se brinda certeza jurídica sobre su patrimonio, fortaleciendo la seguridad y estabilidad de sus hogares actuales.

Comentarios