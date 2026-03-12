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Deportes

Representante de Irak inspecciona el Estadio Monterrey

Adam Barbera, auxiliar técnico del entrenador nacional, Graham Arnold, visitó las instalaciones del Estadio Monterrey, donde se celebrará este compromiso

  • 12
  • Marzo
    2026

Personal de la selección de Irak se encuentra en la ciudad de Monterrey para continuar con la preparación rumbo al Repechaje del Mundial, el cual está a solo tres semanas de distancia.

Adam Barbera, auxiliar técnico del entrenador nacional, Graham Arnold, visitó las instalaciones del Estadio Monterrey, donde se celebrará este histórico compromiso para el combinado de Medio Oriente.

Dentro de este recorrido se verificaron las instalaciones del "Gigante de Acero", como los vestidores, pasillos y especialmente el estado de la cancha, la cual se encuentra en estado inmejorable.

De igual manera, Barbera comenzó a barajar opciones para ubicar el centro de entrenamiento de la selección, el cual sería un campo ubicado en la zona del Tec de Monterrey, mientras que la opción B sería el Centro de Entrenamiento Tigres, en Escobedo.

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Además, el auxiliar recorrió la zona hotelera del municipio de San Pedro, donde se pretende hospedar y montar su concentración.

Irak sigue en el aire

A pesar de este primer contacto con la Sultana del Norte, todavía no está completamente seguro que Irak vaya a participar del encuentro, pues luego de que Irán declinara participar en el Mundial, FIFA podría darle su boleto a esta selección.

Debido a esto, el puesto del partido definitivo en el Repechaje sería ocupado por Emiratos Árabes Unidos, que se enfrentaría al ganador del primer encuentro entre Bolivia y Surinam.


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