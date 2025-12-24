Estadios de la Liga MX que se han cubierto de nieve

El Estadio Universitario, conocido como el "Volcán" y casa de los Tigres de la UANL, es uno de los recintos más emblemáticos que ha quedado cubierto de hielo en México.

En febrero de 2021, una intensa ola de frío sorprendió a Monterrey y dejó la cancha y las gradas completamente blancas, una imagen inusual para el fútbol mexicano.

🥶🏟 ¡Brrrrr, buenos y nevados díaaaaas! 🐯 ¡Así amaneció nuestra casa! ☃️ pic.twitter.com/g31jfBRB71 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) February 15, 2021

El frío extremo también alcanzó a Ciudad Juárez

Ese mismo frente frío impactó con fuerza al norte del país. El Estadio Olímpico Benito Juárez, sede de los Bravos, amaneció cubierto de nieve, con la cancha congelada y las gradas teñidas de blanco.

Las bajas temperaturas obligaron a extremar cuidados en la infraestructura y el mantenimiento del inmueble.

🐎💚/ ¡Esto es Juárez! Simplemente la frontera más fabulosa y bella del mundo.



¡Mándanos tu foto en esta blanca mañana! #JuárezEsElNumberOne pic.twitter.com/TAPQ88bFRF — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 14, 2021

Torreón y una postal histórica en 2017

En diciembre de 2017, el invierno dejó una de las imágenes más recordadas en el Territorio Santos Modelo.

La casa de Santos Laguna apareció cubierta de nieve tras una madrugada de temperaturas bajo cero, un fenómeno poco habitual en la región lagunera que dio la vuelta en redes sociales.

Y ahora, un bello poema desde @TSMoficial 😍📷⬇



🔁 ¡RT para que todos aprecien esta belleza! 👌❄☃ pic.twitter.com/fs0N6GNNGY — Club Santos (@ClubSantos) December 8, 2017

Granizada sorprende al Estadio Azulgrana

Por otra parte el Estadio Ciudad de los Deportes se sumó a esta lista luego de la fuerte granizada registrada el fin de semana en la Ciudad de México.

La cancha quedó completamente blanca, generando asombro entre aficionados y usuarios en redes.

Comentarios