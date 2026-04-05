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Tamaulipas

Se fuga ex policía del Centro Integral de Justicia de Victoria

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del prófugo, pero se informó que enfrenta el proceso penal por varios delitos

  • 05
  • Abril
    2026

La Policía Investigadora de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, puso a disposición a dos personas detenidas, Rigoberto Mar y Estanislao Islas, Elementos de la Policía Procesal de la Guardia Estatal, por el Delito Evasión de Presos.

Detención de elementos de la Guardia Estatal

El lugar de la fuga de la persona vinculada a proceso, se registró Avenida José Sulaimán Chagnón, sin número, esquina con República de Chile, de la Colonia Guadalupe Victoria, en la capital del estrado, como referencia en el Centro Integral de Justicia, que se encuentra a un costado de las oficinas centrales de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas.

Detalles de la detención

Cabe señalar que el dia 03 de abril de 2026, aproximadamente a las 23:12 horas fueron detenidos Rigoberto Mar Moreno y Estanislao Islas Hernández, policias procesales de la Guardia Estatal por el delito de Evasión de Presos, a cargo de elementos de la Policía Investigadora en Avenida José Sulaiman Chagnon.

Así ocurrió la fuga

Referente a la fuga, se trata de una persona que fue vinculada a proceso el día 03 de abril 2026 por el delito de homicidio y otros, y le fue impuesta medida cautelar de prisión preventiva y debía ser trasladado al CEDES de Altamira, cuando aprovechó un descuido y forcejeó con los elementos de la policía procesal de la Guardia Estatal, para después salir corriendo de las oficinas del tribunal supuestamente rumbo al Ejido Guadalupe Victoria.

Las autoridades implementaron un operativo de búsqueda, sin embargo, aún se encuentra prófugo de la justicia.

Situación legal del prófugo

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del prófugo, pero se informó que enfrenta el proceso penal por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos cometidos en el desempeño de sus funciones.

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