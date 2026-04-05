Leeds vuelve a una semifinal de FA Cup luego de 38 años

La temporada 2024-2025 fue donde el Newcastle se metió a una final de copa y la ganó después de 70 años, y la temporada 2025-2026 podría ser la del Leeds United.

Y es que, en un juego emocionante que se fue hasta los penales, el Leeds venció al West Ham y se metió a su primera semifinal de la FA Cup desde 1987.

Ya en el juego, el equipo de Yorkshire visitó el London Stadium con una ventaja de dos goles, pero que no fueron suficientes para detener las intenciones del equipo londinense para remontar el marcador, quienes consiguieron los tantos del empate en el tiempo agregado de la segunda parte.

Mateus Fernandes y Axel Disasi marcaron a los 93 y 96 minutos para que West Ham igualara 2-2 el electrónico y forzara la prórroga —en la que dos goles de West Ham fueron anulados por fuera de juego— antes de que Leeds ganara la tanda de penales 4-2.

En la tanda desde los 11 pasos, el debutante de West Ham Finlay Herrick atajó el penal de Joel Piroe, pero Leeds terminó imponiéndose con Pascal Struijk al convertir el penal decisivo.

“Al menos tengo la edad suficiente como para haber nacido ya cuando fue la última semifinal del Leeds United en la Copa FA en los años 80”, dijo el técnico del Leeds, Daniel Farke. “Fue un partido loco”.

Los miles de aficionados del West Ham que se habían marchado antes de tiempo intentaban, sin conseguirlo, volver a entrar cuando Taty Castellanos creyó haber puesto por delante a los Hammers en los primeros segundos de la prórroga tras un grave error del portero del Leeds, Lucas Perri, pero el VAR determinó que Castellanos estaba en fuera de juego.

Luego Jarrod Bowen estrelló un disparo en el travesaño, con Pablo en fuera de juego cuando empujó el rebote a la red.

Herrick, de 20 años, ingresó como suplente de Alphonse Areola, quien abandonó el campo durante la prórroga para recibir tratamiento, cuando faltaban cinco minutos para el final de la prórroga.

Ao Tanaka y el penal de Dominic Calvert-Lewin habían construido previamente una ventaja de 2-0 para Leeds en un clásico partido de la Copa FA entre dos equipos amenazados por el descenso en la Liga Premier.

Con este resultado, el Leeds se medirá al Chelsea en las semifinales, enfrentamiento que curiosamente también sucedió en la final de la FA Cup de 1970, en la que Chelsea se hizo con el título después de que se disputara un tercer juego de desempate.

La otra llave tendrá como protagonistas al Manchester City y al Southampton, de la Championship de Inglaterra.

Los encuentros se disputarán el 25 y 26 de abril en Wembley.

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