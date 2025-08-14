'Este torneo ya está en el mapa mundial', afirma Hernán Garza

A unos días de que arranque un capítulo más del Abierto Monterrey de tenis femenil en el Club Sonoma, el director general del torneo, Hernán Garza, habló en exclusiva con El Horizonte... y esto fue lo que nos platicó.

¿Qué te dice que vamos ya a la edición 17 del Abierto Monterrey?

“Siento una alegría, un entusiasmo, muy contentos cada día, este torneo toma cada vez más importancia, no solamente en el país, sino en Latinoamérica y a nivel internacional, es un torneo muy posesionado, consolidado y ya todo el mundo lo conoce. Es un torneo 500, ¿qué implica que sea un torneo 500?, una bolsa de más de $1 millón de dólares, antes teníamos una bolsa de $250,000 dólares, y ahora es muy diferente. Teníamos antes 250 puntos, ahora son 500. Hoy el torneo toma ya otro relieve gracias al público, a los patrocinadores, GNP Seguros que es nuestro principal patrocinador, y el apoyo de tantas empresas. Esto empezó sin patrocinadores allá por 2009, ahora con 20-25 patrocinios ya montados definitivamente es un evento que ha tomado un buen curso y hemos hecho las cosas lo mejor posible para que esto dé el fruto que queremos”.

¿Qué labor se hace para que el torneo pase de 250 a 500?

“Es el mérito de todo el trabajo, del esfuerzo de la WTA, lo evalúan esto en varios años, nosotros solicitándolo y ellos evaluándolo, pero finalmente va para adelante, dijeron”.

Vienen cuatro tenistas Campeonas...

“Nos da mucho gusto porque eso demuestra que nuestra ciudad es una ciudad de deporte, es una ciudad hospitalaria, es una ciudad que ofrece todo a nuestros visitantes; que repitan cuatro Campeonas dice mucho, una de ella ha venido ocho años, la rusa Anastasia Pavliuchenkova, ganadora de cuatro títulos; Leylah Fernandez, ganadora de dos títulos, canadiense; Donna Vekic, ganadora hace tres años del Abierto, y Linda Noskova, la Campeona del año pasado, que viene a refrendar su título. Además de Maria Sakkari, que fue una exnúmero uno del mundo; Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider, todas ellas dentro de las 20 primeras del mundo, le dan un marco a este torneo de primera calidad”.

Se ve que les gusta venir y saben de la importancia del torneo...

“Yo creo que sí... y eso que estamos frente a un monstruo que es el US Open, que se celebra una semana después, pero hemos hecho todo para que este torneo vaya tomando fuerza, vaya tomando nombre, un torneo que ya está en el mapa mundial, se transmite a 160 países del mundo... muy contentos, la verdad”.

Ahora que vemos el Prequaly, que hay tenistas regias, vemos que se le da el apoyo a las tenistas regias y mexicanas...

“Uno de los objetivos más importantes para mí, para el equipo, para la organización, es sacar jugadoras mexicanas, eso lo tenemos aquí, es fundamental, si no, pues algo no estamos haciendo bien. Tarde que temprano, yo sí veo un semillero que viene en el tenis femenil, a lo mejor no tan rápido en el varonil, pero el femenil sí está creciendo, trae un paso muy ascendente”.

En cada edición del Abierto se hace el esfuerzo aquí por mostrar cosas mejores... ¿qué crees que habrá de diferente en este, en comparación con los demás?

“Hay muchas cosas diferentes, el comité ha preparado muchas actividades alrededor de esto, no podemos olvidar que esto es un evento 100 por ciento familiar, lo hacemos para las familias, para los niños, queremos que el deporte permee en todos los aspectos porque somos unos convencidos de que el deporte, no solamente en México, en el mundo, es salud, es formación, es educación, tenemos que seguir promoviéndolo nosotros”.

A cómo empezaste en 2009 y ver todo esto... ¿qué te dice?

“Me siento muy contento y satisfecho porque ni estadio teníamos... pero me da mucha alegría y la gente lo aprecia mucho, las jugadoras, nuestros patrocinadores, sin ese apoyo este torneo no existiría; hoy por hoy el tenis ha tenido un gran resurgimiento, no solamente en el Estado, sino en el país, y esto se debe mucho a los torneos que hay en México; hace 15 años a lo mejor había un torneo o dos, ahora hay muchos torneos en México, no tiene por qué no salir jugadoras mexicanas tarde que temprano”.

¿Te imaginas ver a una tenista regia coronarse en este torneo?

“Es un sueño, pero alcanzable... yo lo estoy ya viendo, Dios mediante”.

El próximo año, Monterrey será sede del Mundial 2026 de futbol en junio... ¿el torneo se mantendrá en agosto, sería antes o cuál es la idea?

“En principio vamos a seguir en agosto; en julio no podemos porque choca (con la Copa del Mundo); vamos a ver qué dice la WTA en el calendario, si podemos movernos a algún otro mes, pero ahorita no, por lo pronto: agosto”.

Una invitación a la gente para que venga al evento...

“Claro, a todo mundo, esto es una fiesta, el deporte, el tenis, con estas grande jugadoras que van a estar aquí... ¡que nadie se lo pierda!”

