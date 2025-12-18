Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2025_12_18_at_12_23_15_AM_8ee1c6c7c2
Deportes

Rayados se ha convertido… ¡En el ‘escalón’ del campeón!

En seis de los recientes 11 torneos cortos de la Liga MX, el club que elimina al Monterrey en la Liguilla se corona como monarca

  • 18
  • Diciembre
    2025

El Club de Futbol Monterrey Rayados está por cumplir seis años sin conseguir un título de Liga en la Primera División del futbol mexicano.

Sin embargo, en ese tiempo se ha convertido en ‘escalón’ del campeón de la Liga MX.

Y es que en los recientes 11 torneos cortos, en seis de ellos, el club que elimina al Monterrey en la Liguilla… ¡se corona como monarca!

Esto se dio en los torneos Apertura 2021 con el Atlas, Apertura 2022 con Pachuca, Clausura 2023 con Tigres, Apertura 2024 con América, y Clausura 2025 y Apertura 2025 con Toluca.

Se consideran los torneos cortos en los cuales La Pandilla no ha alzado el cetro liguero, luego de coronarse en el Torneo Apertura 2019 del máximo circuito, tras vencer al América en el Estadio Azteca, en la Gran Final, el domingo 29 de diciembre de 2019. 

Entérate

Estos son los recientes torneos cortos de Liga MX, en los cuales, el club que elimina a Rayados en Liguilla… ¡Se corona como monarca!

Torneo Apertura 2021: Atlas, que elimina a Rayados en cuartos de final
Torneo Apertura 2022: Pachuca, que elimina a Rayados en semifinal
Torneo Clausura 2023: Tigres, que elimina a Rayados en la semifinal
Torneo Apertura 2024: América, que elimina a Rayados en la final 
Torneo Clausura 2025: Toluca, que elimina a Rayados en cuartos de final
Torneo Apertura 2025: Toluca, que elimina a Rayados en semifinal


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
sergio_ramos_jersey_especial_rayados_68082fa89a
Se despide Rayados de Sergio Ramos y lanza jersey conmemorativa
AP_25352017247667_06c9d5e7db
Muere en ataque armado futbolista del Barcelona de Ecuador
publicidad

Últimas Noticias

chris_evans_avengers_2025_64dfce6e9c
Chris Evans hace su regreso en la secuela de 'Avengers'
deportes_alonso_aceves_ebae5b0e52
Rayados ya tendría su primer refuerzo para el Clausura 2026
finanzas_volaris_viva_adef2cfc14
Se fusionan Viva y Volaris: habrá más vuelos a precios bajos
publicidad

Más Vistas

coahuila_mujer_abandonada_cf10e7bd0a
Localizan a adulta mayor abandonada en carretera a Playa Bagdad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_17_T091620_789_f5197df965
Detienen a dos mujeres por robo en tienda de Fashion Drive
deportes_tigres_rayados_7ac7e4000d
Tigres y rayados ya analizan movimientos para el Clausura 2026
publicidad
×