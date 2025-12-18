Rayados se ha convertido… ¡En el ‘escalón’ del campeón!
En seis de los recientes 11 torneos cortos de la Liga MX, el club que elimina al Monterrey en la Liguilla se corona como monarca
El Club de Futbol Monterrey Rayados está por cumplir seis años sin conseguir un título de Liga en la Primera División del futbol mexicano.
Sin embargo, en ese tiempo se ha convertido en ‘escalón’ del campeón de la Liga MX.
Y es que en los recientes 11 torneos cortos, en seis de ellos, el club que elimina al Monterrey en la Liguilla… ¡se corona como monarca!
Esto se dio en los torneos Apertura 2021 con el Atlas, Apertura 2022 con Pachuca, Clausura 2023 con Tigres, Apertura 2024 con América, y Clausura 2025 y Apertura 2025 con Toluca.
Se consideran los torneos cortos en los cuales La Pandilla no ha alzado el cetro liguero, luego de coronarse en el Torneo Apertura 2019 del máximo circuito, tras vencer al América en el Estadio Azteca, en la Gran Final, el domingo 29 de diciembre de 2019.
Estos son los recientes torneos cortos de Liga MX, en los cuales, el club que elimina a Rayados en Liguilla… ¡Se corona como monarca!
Torneo Apertura 2021: Atlas, que elimina a Rayados en cuartos de final
Torneo Apertura 2022: Pachuca, que elimina a Rayados en semifinal
Torneo Clausura 2023: Tigres, que elimina a Rayados en la semifinal
Torneo Apertura 2024: América, que elimina a Rayados en la final
Torneo Clausura 2025: Toluca, que elimina a Rayados en cuartos de final
Torneo Apertura 2025: Toluca, que elimina a Rayados en semifinal
