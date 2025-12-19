Podcast
Nuevo León

Albergará Salinas Victoria Serie Nacional de Ligas Pequeñas

El alcalde Raúl Cantú de la Garza anunció el evento desde el Estadio “Niños Campeones”, recinto diseñado para albergar competencias de alto nivel.

Salinas Victoria se convertirá por primera vez, en sede de la Liga Nacional de Ligas Pequeñas de Béisbol, un evento de alcance nacional que reunirá a equipos de distintas regiones del país. El anuncio fue realizado por el alcalde Raúl Cantú de la Garza desde las instalaciones del recién inaugurado Estadio de Ligas Pequeñas de Béisbol “Niños Campeones”, recinto diseñado para albergar competencias de alto nivel.

El edil destacó que este logro representa un paso importante para el municipio y para el impulso del deporte infantil en Nuevo León, al brindar a niñas y niños la oportunidad de competir en un escenario nacional sin salir de su comunidad. Señaló que la infraestructura del estadio cumple con los estándares necesarios para recibir a delegaciones de distintas entidades.

Salinas Victoria, sede histórica del béisbol infantil

La competencia nacional contará con la participación de más de 10 equipos en la categoría Peewee, integrados por niñas y niños provenientes de las regiones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del sistema de Ligas Pequeñas. Se tiene previsto que el torneo se lleve a cabo a finales del primer semestre de 2026, lo que permitirá una adecuada planeación logística y deportiva.

Raúl Cantú subrayó que será la primera ocasión en que la Liga Pequeña de Salinas Victoria participe en una competencia de este nivel, calificándolo como un logro histórico para el municipio y una plataforma para proyectar a los jóvenes talentos locales.

Infraestructura y proyección regional

El Estadio “Niños Campeones” fue concebido como un espacio estratégico para fortalecer la formación deportiva y fomentar valores como la disciplina, el trabajo en equipo y la sana convivencia. Además, el evento generará turismo deportivo, derrama económica y orgullo comunitario para las familias del municipio.

Autoridades deportivas respaldan el evento

Durante el anuncio, el alcalde estuvo acompañado por Israel Jiménez, Director de Deportes Municipal; Saúl López, Director Nacional de Ligas Pequeñas; Reynold Villarreal, Director de la Región 1; Juan Eleazar Treviño, Presidente de la Liga Pequeña de Béisbol; y Óscar Villarreal, Director de la Liga Pequeña.

Las autoridades coincidieron en que este torneo posicionará a Salinas Victoria como un referente regional en la organización de eventos deportivos infantiles y abrirá nuevas oportunidades para el desarrollo integral de la niñez a través del béisbol.


