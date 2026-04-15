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Tamaulipas

Vive transporte de Matamoros crisis por diésel y maquilas

El cierre de maquiladoras y alza del diésel golpean al transporte en Matamoros, con caída de hasta 30% en pasaje y freno a proyectos de modernización

  • 15
  • Abril
    2026

El transporte público en Matamoros enfrenta una fuerte afectación económica derivada del cierre de maquiladoras y el incremento en el precio del diésel, aseguró Gilberto Tapia Alvarado, secretario general del FUTAAMMYC.

El líder transportista explicó que el sector moviliza aproximadamente al 80% de los trabajadores de maquiladoras, por lo que cada cierre representa un impacto directo.

Como ejemplo, mencionó el caso de una empresa que contaba con cerca de 3 mil obreros, lo que generaba alrededor de 9 mil traslados diarios considerando los tres turnos laborales.

A esta situación se suma el aumento en el precio del diésel, insumo principal para las unidades. Tapia Alvarado detalló que cada camión consume en promedio 100 litros diarios, por lo que el incremento de aproximadamente 2.80 pesos por litro representa un gasto adicional cercano a los 280 pesos diarios por unidad.

Señaló que, aunque recientemente se autorizó un ajuste a la tarifa del transporte, este incremento prácticamente se ha visto neutralizado por el alza en el combustible.

Además, destacó que la caída en la actividad industrial ha provocado una disminución de hasta un 30% en el pasaje, afectando no solo a obreros, sino a otros sectores que dependen de la movilidad diaria en la ciudad.

El dirigente también subrayó que los llamados “viajes especiales” contratados por empresas para trasladar a su personal han disminuido considerablemente, generando pérdidas tanto para concesionarios como para operadores.

Ante este panorama, proyectos de modernización del transporte, como la adquisición de nuevas unidades o la implementación de sistemas de videovigilancia, han tenido que ser pausados por falta de recursos.

Finalmente, Tapia Alvarado reconoció que el sector se encuentra en un proceso de adaptación, aunque advirtió que la situación económica general en Matamoros ya refleja signos de crisis. 


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