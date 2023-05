Estos fueron los mejores memes del logo del Mundial 2026

Tal parece que el logotipo de la Copa del Mundo organizada por Estados Unidos, México y Canadá no gustó del todo a los aficionados, pues fue objeto de burlas en las redes sociales.

Fue este miércoles cuando la FIFA reveló el logo del torneo, el cual, tiene el trofeo de la Copa del Mundo acompañada de un 26.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar, criticando hasta a los diseñadores de la institución.

A continuación te presentamos los mejores memes que fueron difundidos por este motivo.

Y'all put a lot of work into this one. pic.twitter.com/LVrLumiB54