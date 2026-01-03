El mexicano Julián Araujo refuerza al Celtic de Escocia

El zaguero Julián Araujo fue anunciado como nuevo refuerzo del Celtic de Escocia, club al que llega a préstamo por el resto de la temporada, luego de un breve y poco activo paso por el Bournemouth de la Liga Premier inglesa.

A través de los canales oficiales del club, el seleccionado nacional expresó su entusiasmo por integrarse a una de las instituciones más importantes del futbol europeo.

“Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y deseo empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados”, declaró Araujo, quien aseguró estar preparado para las exigencias del club escocés.

Trayectoria internacional

El jugador nacido en Los Ángeles, California, tuvo formación en las divisiones menores del Barcelona y militó posteriormente en Las Palmas, antes de llegar al Bournemouth en 2024. No obstante, durante su estancia en Inglaterra tuvo pocas oportunidades de ver acción en la Premier League.

Su partido más reciente se disputó en agosto del año pasado, encuentro en el que fue expulsado tras recibir doble tarjeta amarilla.

El proceso de Araujo es seguido de cerca por el director técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre, quien lo considera dentro del proyecto rumbo a la Copa Mundial de 2026, donde el defensor busca consolidarse a nivel internacional.

