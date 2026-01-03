Detienen en Quintana Roo a hombre por pornografía infantil

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el 2 de enero de 2026 fue detenido Miguel Francisco “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, tras una investigación derivada de reportes internacionales.

El arresto se realizó en el municipio de Benito Juárez, luego de que un juez de control librara la orden de aprehensión correspondiente.

Cooperación entre México y Estados Unidos

La investigación se originó a partir de tres reportes canalizados por autoridades de Estados Unidos, procedentes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), con la intervención de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en México y la Dirección Científica de la Guardia Nacional.

Dichos informes alertaron sobre la posible difusión de material de explotación sexual infantil a través de plataformas digitales.

Rastreo digital en Playa del Carmen

De acuerdo con las indagatorias, el imputado presuntamente utilizaba un pseudónimo, así como correos electrónicos y números telefónicos, para producir, almacenar, intercambiar y compartir imágenes y videos de pornografía infantil.

Los peritajes permitieron vincular el material a un correo electrónico y a una conexión de internet localizada en Playa del Carmen.

Dictámenes periciales confirmaron que los archivos contenían imágenes y videos de niñas y niños involucrados en actos de exhibicionismo, contenido sexual y agresiones sexuales graves, según análisis de psicología forense.

Tras su detención, Miguel Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

En el plazo constitucional se definirá su situación jurídica, incluida una posible vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares.

El caso subraya la cooperación internacional para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales, un delito recurrente en la región.

