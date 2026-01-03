Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2026_01_03_T093105_476_5fe9462826
Nacional

Detienen en Quintana Roo a hombre por pornografía infantil

Miguel Francisco 'N' fue detenido en Quintana Roo por presunta trata de personas en pornografía infantil, tras reportes internacionales de autoridades de EUA

  • 03
  • Enero
    2026

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que el 2 de enero de 2026 fue detenido Miguel Francisco “N”, señalado por su probable responsabilidad en el delito de trata de personas en la modalidad de pornografía infantil, tras una investigación derivada de reportes internacionales.

El arresto se realizó en el municipio de Benito Juárez, luego de que un juez de control librara la orden de aprehensión correspondiente.

Cooperación entre México y Estados Unidos

La investigación se originó a partir de tres reportes canalizados por autoridades de Estados Unidos, procedentes del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), con la intervención de la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) en México y la Dirección Científica de la Guardia Nacional.

Dichos informes alertaron sobre la posible difusión de material de explotación sexual infantil a través de plataformas digitales.

Rastreo digital en Playa del Carmen

De acuerdo con las indagatorias, el imputado presuntamente utilizaba un pseudónimo, así como correos electrónicos y números telefónicos, para producir, almacenar, intercambiar y compartir imágenes y videos de pornografía infantil.

Los peritajes permitieron vincular el material a un correo electrónico y a una conexión de internet localizada en Playa del Carmen.

Dictámenes periciales confirmaron que los archivos contenían imágenes y videos de niñas y niños involucrados en actos de exhibicionismo, contenido sexual y agresiones sexuales graves, según análisis de psicología forense.

Tras su detención, Miguel Francisco “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requirió.

En el plazo constitucional se definirá su situación jurídica, incluida una posible vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares.

El caso subraya la cooperación internacional para combatir la explotación sexual infantil en entornos digitales, un delito recurrente en la región.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2025_12_31_T080621_361_f410494407
Vinculan a proceso a familiares de Iván Archivaldo Guzmán
Captura_de_pantalla_2025_12_30_222544_02c71d83ad
Roban $80 mil pesos de tienda en el centro de Tampico
Whats_App_Image_2025_12_30_at_4_32_12_PM_dbcea2d6f4
FGR asegura más de 300 kilos de pirotecnia tras cateo
publicidad

Últimas Noticias

inter_ali_jamenei_2f781682ee
El ayatola Ali Jamenei tendría listo un plan para salir de Irán
AP_26005070043283_0bdd854fc7
Gana Elordi mejor actor de reparto; dedica premio a del Toro
AP_26004184620194_b256545dd7
Guillermo del Toro recibe premio y revela muerte de su hermano
publicidad

Más Vistas

ingrid_jasso_tandera_estafadora_27_millones_de_pesos_regios_d33061b2e1
Tandera defrauda 100 personas y debe más de 20 millones de pesos
AP_26003246081742_0e03df8778
EUA capturó a Maduro y a su esposa en operativo militar
2025_ano_avances_violencias_contra_mujeres_nl_345a7faf66
Destacan avances en atención en violencia contra la mujer en 2025
publicidad
×