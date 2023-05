Estos serán los partidos internacionales de la NFL

Los enfrentamientos que tendrá la NFL fuera de Estados Unidos se dieron a conocer esta tarde; resaltando la presencia en Londres y Alemania.

Esta tarde fueron relevados los cinco partidos internacionales de la temporada regular de la NFL.

México no recibirá a alguno de estos partidos, debido a los cambios en el Estadio Azteca para la Copa del Mundo 2026, los partidos de esta temporada se ubicarán mayormente en Londres, y Alemania.

Aunque los primeros tres partidos internacionales sucederán en Londres, se llevarán a cabo en diferentes establecimientos deportivos.

El 1ero de octubre será el encuentro entre el equipo de Atlanta Falcons vs. Jacksonville Jaguars en el Wembley Stadium.

La siguiente semana será la batalla entre los Jaguars vs. Buffalo Bills en el Tottenham Hotspur Stadium, el 08 de octubre.

El 15 de octubre se llevará a cabo el partido entre el equipo de Baltimore Ravens vs. Tennessee Titans en el Tottenham Hotspur Stadium.

Será hasta el mes de noviembre que se volverá a dar un enfrentamiento en el extranjero, ya que los dos últimos partidos internacionales se llevarán a cabo en Frankfurt, en Alemania.

El 05 de noviembre el partido será entre los Miami Dolphins vs. Kansas City Chiefs, en el Deutsche Bank Park; mientras que el 12 de noviembre será entre Indianapolis Colts vs. New England Patriots, en el mismo establecimiento.

El año pasado los partidos se disputaron en el Reino Unido, en México y en Alemania.

Este será el segundo año en el que Alemania recibirá un partido de temporada regular de la NFL, mientras que Londres es una recepción habitual desde el año 2007.

El resto del calendario de la temporada regular de la NFL se dará a conocer la tarde de este jueves 11 de mayo, a las 18:00 horas.