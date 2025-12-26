Podcast
Tamaulipas

Reaparece el lirio acuático en calicheras de Balcones de Alcalá

Este fenómeno ha provocado la muerte de peces, tortugas y otras especies que habitan en las calicheras en la ciudad de Reynosa

  • 26
  • Diciembre
    2025

La presencia del lirio acuático volvió a registrarse en las calicheras de la colonia Balcones de Alcalá, generando preocupación entre habitantes y especialistas en medio ambiente por los daños que esta especie invasora puede provocar en los ecosistemas acuáticos de la zona.

El lirio acuático es una planta invasora que crece de manera acelerada, bloquea el paso de la luz solar y reduce el nivel de oxígeno en el agua, lo que impacta directamente en la vida acuática y en el equilibrio ecológico.

Este fenómeno ha provocado la muerte de peces, tortugas y otras especies que habitan en las calicheras, afectando la biodiversidad local y deteriorando la calidad ambiental de estos cuerpos de agua.



En el año 2022, el gobierno municipal de Reynosa destinó recursos económicos para retirar esta especie de diversos cuerpos de agua de la ciudad, entre ellos drenes, calicheras y lagunas.

A pesar de esas acciones, la maleza reapareció y actualmente se observa nuevamente en distintos drenes y canales, incluyendo la Laguna La Escondida.

Además del impacto ecológico, la acumulación del lirio acuático dificulta la circulación del agua, favorece la proliferación de mosquitos y genera malos olores, lo que representa un riesgo sanitario para quienes viven cerca de estos cuerpos de agua.

Especialistas en ecología urbana advierten que la falta de control de especies invasoras como el lirio acuático puede tener consecuencias a largo plazo en la calidad del agua, la salud pública y la estabilidad de los ecosistemas urbanos.

Ante esta situación, se plantea la necesidad de implementar un plan de acción que incluya la limpieza periódica de calicheras, el monitoreo constante de especies invasoras y acciones preventivas para evitar su propagación.

Mientras tanto, los residentes de Balcones de Alcalá continúan enfrentando las consecuencias del deterioro ambiental en su entorno inmediato.




Comentarios

Etiquetas:









