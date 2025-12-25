Podcast
Tamaulipas

Localizan cuerpo de mujer en brecha de ejido La Retama en Reynosa

El hallazgo se registró durante un recorrido de seguridad y vigilancia por parte de unidades de la Guardia Estatal, en la colonia Tierra Santa

  • 25
  • Diciembre
    2025

El cuerpo sin vida de una mujer fue localizado este día en la brecha La Retama, ubicada en el Ejido La Retama, dentro de la colonia Tierra Santa, en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas.

El hallazgo se registró durante un recorrido de seguridad y vigilancia por parte de unidades de la Guardia Estatal, luego de que un ciudadano alertara a las autoridades sobre la presencia de un cuerpo a la orilla de la carretera.

Tras recibir la ubicación aproximada, los elementos se trasladaron al sitio y confirmaron el reporte.

En el lugar se corroboró que se trataba del cuerpo de una mujer de aproximadamente 35 a 40 años de edad.

La víctima vestía una pijama azul con rayas rojas, tenía el cabello teñido de color rojo y presentaba tez morena clara.

De acuerdo con el protocolo, los elementos de la Guardia Estatal procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

El caso quedó bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de la víctima.


Comentarios

