Selección alemana aplaza convocatoria para evaluar a lesionados

La selección de Alemania modificó su planificación de cara a la Copa del Mundo 2026 al retrasar nueve días la presentación oficial de su convocatoria.

El seleccionador Julian Nagelsmann tenía previsto anunciar la lista el 12 de mayo en Fráncfort, pero ahora lo hará el 21 del mismo mes, con la intención de contar con más información sobre el estado físico de varios futbolistas.

Dicho ajuste responde directamente al calendario del futbol alemán. La última jornada de la Bundesliga se disputará el 16 de mayo, mientras que la final de la Copa de Alemania, entre Bayern Múnich y VfB Stuttgart, se jugará el 23.

Ambos compromisos podrían ser determinantes para futbolistas que buscan convencer al cuerpo técnico o demostrar que están en condiciones físicas óptimas.

Preparación también se retrasa

El inicio de la concentración, originalmente programado para el 25 de mayo en Herzogenaurach, se movió al 27, dando margen adicional a los jugadores, especialmente a aquellos que participen en la final copera.

Además, existe la posibilidad de que elementos del Bayern se incorporen más tarde si el club alcanza la final de la UEFA Champions League, prevista para el 30 de mayo en Budapest.

Amistosos antes del debut mundialista

Como parte de su preparación, Alemania disputará dos encuentros amistosos, ante Finlandia el 31 de mayo en Mainz y frente a Estados Unidos el 6 de junio en Chicago.

Estos duelos servirán como últimos ensayos antes del arranque del torneo.

Cuatro veces campeona del mundo, Alemania integrará el Grupo E junto a:

Costa de Marfil

Ecuador

Curazao

En cuanto a las bajas, el delantero Serge Gnabry quedó descartado por lesión, mientras que el joven Lennart Karl enfrenta una carrera contrarreloj para intentar estar disponible.

Lee la nota completa: Golpe para Alemania: Serge Gnabry no jugará el Mundial 2026

Comentarios