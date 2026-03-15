Joan Laporta es reelegido como presidente del FC Barcelona

Este domingo, Joan Laporta fue reelegido como presidente del Futbol Club Barcelona para un nuevo mandato de cinco años tras imponerse en las elecciones del club.

Laporta obtuvo casi el 68% de los votos, con el 75% escrutado, superando a su rival Víctor Font, quien reconoció la derrota y lo felicitó por su “incuestionable victoria”.

Más de 48,000 de los 114,000 socios participaron en la votación llevada a cabo en el Camp Nou y en otros centros electorales en Cataluña y Andorra.

Joan Laporta, reelegido presidente del FC Barcelona.



Tu presidente,

nuestro presidente,

el presidente de todas y todos los culers 💙❤️ pic.twitter.com/xYB8oTOeiN — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 15, 2026

Con esto, Laporta iniciará su tercer mandato, pues ya había presidido al club entre 2003 y 2010 y de 2021 a 2026, año en que hizo oficial su renuncia, pues en los estatutos del club se lee que para poder ser reelegido, no se tiene que estar en el cargo.

Esta reelección llega en un momento de buen rendimiento deportivo bajo el técnico Hansi Flick y con el ascenso del joven talento Lamine Yamal.

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