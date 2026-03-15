Tigres y Querétaro aburren con un 0-0 en el 'Volcán'

Con un calor sofocante que rondaba los 40º C, esta tarde el Estadio Universitario fue testigo del empate de 0-0 entre los Tigres de la UANL y los ‘Gallos Blancos’ del Querétaro. En un duelo donde los de Guido Pizarro quiso, pero no pudo abrir el ostión que le presentó su colega Esteban González. Con este resultado los de la ‘U’ llegan a 17 puntos y se colocan en la sexta posición de la Tabla General.

Para la jornada 12, los de la ‘U’ visitarán el Estadio Olímpico Benito Juárez para enfrentar al FC Juárez; el juego será el próximo domingo 22 de Marzo en punto de las 19:00 horas.

En la primera mitad: Tigres se vio falto de contundencia

Al concluir los protocolos establecidos por la Liga MX y de entonar el Himno Nacional Mexicano, el Árbitro Central capitalino Oscar Mejía García hizo sonar su ocarina para iniciar las acciones de la contienda entre los dirigidos por el argentino Guido Pizarro y los comandados por el chileno Esteban González.

El parado en el rectángulo verde presentado por el ‘Conde’ Pizarro mostró un 4-1-3-2, mientras que, el cuadro queretano se acomodó en el ‘Volcán’ con un 4-4-2; con una escuadra de la UANL copando cada rincón de la cancha, con juego de conjunto estratégico y atacando a su enemigo deportivo de forma muy atrevida, tocando la puerta del marco encomendado a Guillermo Allison.

El equipo comandado por Esteban González pudo contener los múltiples y constantes embates de su rival en turno, empleándose a fondo y formando una muralla en su zona defensiva; aunado a que buscó en el contragolpe la manera en que pretendió hacerle daño a los de la ‘U’.

Con el correr de los minutos, justo a los 9’ de tiempo corrido se le marcó un fuera de juego al zaguero visitante Juan Pablo Cázares, su compañero Alí Ávila le lanzó un pase a profundidad, pero, para su mala fortuna, estaba en posición adelantada.

La primera de peligro para la localía vino a los 23’ de acción, cuando André-pierre Gignac remató de pierna derecha desde linderos del área y el esférico pasó rozando el larguero del marco encomendado al cancerbero Allison, quien vistió un elegante atuendo en color verde limón. Y, siete minutos después, el defensa Rafael Guerrero conectó de testa un pase enviado por Juan Brunetta, pero el balón salió desviado.

El reloj marcaba los 38’ minutos cuando Vladimir Loroña conecta de pierna izquierda y el obús se fue demasiado alto, lejos del alcance de los maderos defendidos por el arquero visitante nativo de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

En la pantalla del ‘Volcán’ se podía leer que se llegaban a los 45’ minutos de tiempo corrido y el Juez Central Mejía García indicó que se agregarían seis minutos más de compensación; en donde los de amarillo y azul buscaron el gol que les diera la ventaja, pero no pudieron conseguirlo, tras consumirse el tiempo añadido el Árbitro Central marcó la finalización de la primera parte del encuentro.

Se consumó el empate a 'roscas'

Para la parte complementaria, los de amarillo con azul y los de blanco total regresaron al campo con los mismos jugadores que estuvieron en el terreno de juego desde el comienzo de la batalla. Más aún, la intensidad que se vivía en el terreno de juego tenía similitud a la presentada en el primer tiempo.

A los 51’ de acción se presenta la primera modificación en el rectángulo verde, siendo el Querétaro quien realiza el cambio. Por lesión salió del terreno de juego el arquero Guillermo Allison y quien ocupó su lugar fue José Santiago Hernández García, cabe hacer referencia que el tapatío Hernández García jugaba sus primeros minutos en el Clausura 2026.

Los universitarios mandaron a la cancha parte de su arsenal ofensivo, al ingresar Diego Lainez, Ángel Correa y Diego Sánchez; ellos ocuparon los lugares de André-pierre Gignac, Marcelo Flores y Ozziel Herrera. Con estas modificaciones le dieron frescura a su zona de ataque y empleando velocidad causaban estragos en el aparato defensivo de los ‘Gallos Blancos’.

El cronómetro seguía marcando el correr del tiempo del duelo, pero el grito de gol se ahogaba en la garganta del aficionado que apoyaba a todo pulmón a la escuadra de Tigres. Con llegadas por los costados a gran velocidad, disparos desde linderos del área y centros al área, la localía buscó consumar la anotación, pero esta no llegaba.

A los 78’ de tiempo corrido se presentó un remate de pierna zurda por parte de Diego Lainez desde fuera del área, a pase del argentino Ángel Correa.

Al llegar el minuto 90’ el cuerpo arbitral comandado por Oscar Mejía García decidió agregar nueve minutos de reposición. Un Tigres volcado en plenitud al ataque y un Querétaro que a pesar de la metralla que recibía, supo contrarrestar los embates que se le presentaban. Al consumirse el añadido se pitó el final de la batalla y el empate de 0-0.

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