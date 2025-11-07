Cerrar X
Evalúan Portugal y Holanda estadio de Santos como Base Camp

Las selecciones de Portugal y Países Bajos visitaron el Territorio Santos Modelo de Torreón como posible Base Camp para el Mundial 2026

  • 07
  • Noviembre
    2025

Las selecciones de Portugal y Países Bajos ya exploraron las instalaciones del Territorio Santos Modelo (TSM), casa del Club Santos Laguna, como posible Base Camp durante la Copa del Mundo 2026.

Así lo reveló Aleco Irarragorri, presidente ejecutivo de Santos, quien destacó que el complejo deportivo de Torreón ha sido verificado oficialmente por la FIFA para recibir equipos de talla internacional.

“Ya estamos verificados por FIFA como un Team Base Camp. Vino la Selección de Portugal hace un par de semanas, vino la Selección de Holanda y seguimos recibiendo a todas las que quieran venir a conocer las instalaciones”, explicó Irarragorri.

El directivo adelantó que será en diciembre, una vez definidos los grupos de la Copa del Mundo, cuando se conocerá qué selección se instalará definitivamente en Torreón durante el torneo.

“Cuando se seleccionen los grupos sabremos con más claridad qué selección estará aquí durante 30 días. Será de gran impacto para toda la región”, señaló.

Irarragorri subrayó que la presencia de una selección mundialista en Torreón representaría una derrama económica significativa y una exposición global sin precedentes para la región lagunera.

“Este tipo de eventos generan empleo, turismo y un sentimiento de orgullo regional. Queremos seguir construyendo ese camino para reactivar el TSM 2.0 y traer más eventos cada año”, añadió.

Como parte de dicha estrategia, el partido amistoso entre México y Uruguay, programado para el 15 de noviembre en el Estadio Corona, marcará un ensayo clave tanto para la logística como para el ambiente que podría vivir Torreón durante el Mundial.


