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Exárbitra demanda a NFL por ambiente hostil laboral

DeLorenzo afirma que desde su llegada recibió uniformes diseñados para hombres y se le hicieron comentarios constantes sobre su apariencia

  • 31
  • Marzo
    2026

La demandante, Robin DeLorenzo, quien formó parte del grupo de mujeres pioneras en arbitrar partidos de la NFL, expuso que entre 2022 y 2025 vivió una experiencia marcada por el escrutinio constante, la hostilidad y situaciones de humillación dentro de la organización.

La querella fue presentada ante un tribunal federal en Manhattan, donde solicita su reincorporación a la liga, así como una compensación económica cuyos montos no han sido revelados.

NFL rechaza acusaciones y justifica despido

Tras darse a conocer la demanda, la NFL respondió a través de su portavoz, Brian McCarthy, quien aseguró que la exárbitra fue separada de su cargo tras acumular evaluaciones de bajo desempeño durante tres temporadas.

La liga calificó las acusaciones como infundadas y adelantó que defenderá su postura en los tribunales correspondientes. Hasta el momento, la Asociación de Árbitros de la NFL no ha emitido una postura oficial.

De un logro histórico a una experiencia adversa

Antes de su llegada a la NFL, DeLorenzo había destacado en el arbitraje a nivel secundaria y universitario, consolidando una trayectoria que la llevó a cumplir uno de sus mayores objetivos profesionales.

En entrevistas previas, la propia árbitra relató la emoción de haber sido ascendida a la liga, momento que describió como uno de los más importantes de su vida. Sin embargo, la demanda sostiene que ese logro se vio rápidamente opacado por las condiciones que enfrentó dentro de la organización.

Señala actos de humillación y trato diferenciado

Entre los hechos denunciados, DeLorenzo afirma que desde su llegada recibió uniformes diseñados para hombres y se le hicieron comentarios constantes sobre su apariencia, incluyendo indicaciones para que su cabello fuera visible como una forma de remarcar su presencia femenina en el campo.

La demanda también describe un episodio ocurrido durante un campamento de entrenamiento, donde un jefe de cuadrilla sugirió que debía participar en una dinámica de canto frente a jugadores y compañeros, lo que derivó en una situación que la exárbitra calificó como humillante.

Según su testimonio, dicho momento fue grabado sin su consentimiento, a pesar de que previamente se le había asegurado lo contrario.

Acusa acoso y exclusión dentro del equipo arbitral

Tras ese incidente, la exárbitra asegura haber sido objeto de burlas, insultos y conductas de acoso por parte de superiores, lo que afectó su desempeño y bienestar dentro de la liga.

Incluso, señaló que con el paso del tiempo fue aislada dentro de su propio equipo de trabajo, al punto de que su jefe de cuadrilla dejó de comunicarse con ella hacia el final de la temporada.

Capacitación cuestionada y presunto trato desigual

Otro de los puntos centrales de la demanda señala que en 2024 fue obligada a participar en un programa de capacitación dirigido a árbitros de menor experiencia, situación que, de acuerdo con su versión, no se aplicó a sus colegas hombres.

La exárbitra sostiene que esta medida representó un intento de debilitar su posición profesional y limitar su desarrollo dentro de la liga.

Despido y proceso legal en curso

DeLorenzo fue despedida el 18 de febrero de 2025, hecho que detonó la acción legal en contra de la NFL.

El caso ahora se encuentra en proceso judicial, donde se evaluarán las pruebas y testimonios presentados por ambas partes para determinar si existieron prácticas discriminatorias dentro de la organización.


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