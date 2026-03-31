Irán rechaza propuesta de paz de EUA y rechaza armisticio parcial

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró que su país no ha dado respuesta a las 15 propuestas planteadas por Estados Unidos, ni ha presentado condiciones propias para poner fin al conflicto que fue iniciado por Washington junto con Israel.

El funcionario explicó que, en este momento, no existen negociaciones formales, sino únicamente un intercambio indirecto de comunicaciones. “Lo que ocurre actualmente no puede considerarse un proceso de diálogo, sino un cruce de mensajes”, señaló, precisando que estos contactos se realizan a través de intermediarios en la región.

Araghchi indicó que Irán continúa recibiendo mensajes por parte del enviado especial estadounidense, Steve Witkoff. Sin embargo, insistió en que este canal de comunicación no constituye una negociación directa entre ambas partes.

Asimismo, reiteró que no hay conversaciones oficiales en curso con ningún país en particular, y que todos los mensajes son gestionados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con los organismos de seguridad del Estado.

En cuanto a la postura iraní, el canciller subrayó que aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre un posible proceso de diálogo. No obstante, dejó claro que Teherán no aceptará un alto el fuego limitado y que su exigencia es el cese total del conflicto en toda la región.

El diplomático también lanzó una advertencia al señalar que Irán no responderá a presiones externas y pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, que se dirija con respeto al pueblo iraní.

En ese contexto, afirmó que la República Islámica está preparada para enfrentar cualquier escenario, incluida una confrontación terrestre, y expresó su expectativa de que sus adversarios eviten cometer errores de cálculo.

China y Pakistán impulsan propuesta para la paz en Oriente Medio

Por otro lado, China y Pakistán presentaron este martes una iniciativa conjunta orientada a recuperar la estabilidad en Oriente Medio. El plan, difundido por la Cancillería pakistaní a través de redes sociales, contempla cinco puntos clave.

Entre las medidas propuestas destaca el cese inmediato de las hostilidades, así como la urgencia de facilitar el acceso de ayuda humanitaria en las zonas afectadas.

El documento también plantea la necesidad de iniciar conversaciones de paz a la brevedad posible, garantizando al mismo tiempo la soberanía, la integridad territorial y la seguridad tanto de Irán como de los países del golfo Pérsico.

Otro de los puntos incluye la protección de infraestructura estratégica y de objetivos civiles, además de asegurar la estabilidad en las rutas marítimas, con especial énfasis en el tránsito seguro por el estrecho de Ormuz.

Finalmente, la iniciativa subraya la importancia de respetar los principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.

Esta propuesta surge tras un encuentro entre el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, y su homólogo pakistaní, Ishaq Dar.

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