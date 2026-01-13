Expone museo de la FIFA trofeo del Mundial de Clubes

El museo de la FIFA sumó desde este martes una nueva pieza emblemática a su colección permanente: el trofeo del Mundial de Clubes, presentado tras la celebración de la primera edición del torneo y la consagración del Chelsea como campeón.

Un lugar destacado en la historia

El organismo informó que el galardón fue colocado en un espacio privilegiado de la sala Fundación, donde se busca reflejar la evolución del fútbol de clubes y el impulso de la FIFA por fortalecer las competiciones internacionales.

Un trofeo con identidad global

Fabricado en oro, el trofeo cuenta con inscripciones que rinden homenaje a la historia y la cultura del fútbol. Entre sus grabados se incluyen imágenes de futbolistas, aficionados alentando a sus equipos y la fecha de fundación de la FIFA.

Según el organismo, el diseño “refleja la ambición y la fuerza que impulsan la nueva era del fútbol de clubes a nivel mundial”.

Detalles que lo hacen único

El emblema incorpora palabras en trece idiomas, entre ellos alemán, árabe, chino mandarín, griego clásico, hindi, japonés, latín, portugués y ruso, además de inscripciones en braille.

La FIFA destacó que estos elementos simbolizan una competición creada para unir a clubes y aficionados de todos los continentes.

Un torneo histórico

El Mundial de Clubes celebró su primera edición con 63 partidos disputados y tuvo como escenario la región de Nueva York–Nueva Jersey, donde el Chelsea se impuso al Paris Saint-Germain en la final.

