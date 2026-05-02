Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_FALLECIMIENTO_21_134bbfd221
Escena

Muere Beau Starr, actor de ‘Halloween’ y ‘Goodfellas’

El intérprete estadounidense, recordado por su papel como el Sheriff Ben Meeker en la saga de terror, falleció en Vancouver por causas naturales, según reportes

  • 02
  • Mayo
    2026

El actor estadounidense Beau Starr, reconocido por su participación en la franquicia de terror Halloween y en producciones como Goodfellas, falleció a los 81 años en Vancouver, Canadá, según reportes difundidos por medios como TMZ y confirmados por su hermano, el también actor Mike Starr.

De acuerdo con dicha información, el deceso ocurrió el viernes 24 de abril de 2026 y se produjo por causas naturales. El actor habría fallecido en paz, en compañía de su entorno cercano.

Una carrera marcada por el cine y la televisión

Beau Starr nació el 1 de septiembre de 1944 y desarrolló una amplia trayectoria en cine y televisión que abarcó más de cuatro décadas y más de un centenar de créditos.

HHV4ysgWYAAs725.jfif

Su papel más recordado fue el del Sheriff Ben Meeker en las películas Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988) y Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989), donde se consolidó como una figura recurrente dentro del cine de terror de los años 80.

También participó en la aclamada cinta de Martin Scorsese Goodfellas (1990), donde interpretó al padre del personaje Henry Hill, además de aparecer en producciones como Born on the Fourth of July, Speed, Devil in a Blue Dress y Cinderella Man.

En televisión, Starr tuvo una presencia destacada en la serie Due South, donde interpretó al teniente Harding Welsh entre 1994 y 1999, uno de sus papeles más longevos y reconocidos.

HHV3lHxXQAAj8LW.jfif

A lo largo de su carrera también participó en series como Hill Street Blues, Knight Rider, The A-Team, NYPD Blue, Psych y The 4400, entre muchas otras producciones en Estados Unidos y Canadá.

De los deportes a la actuación

Antes de consolidarse como actor, Beau Starr tuvo una etapa como jugador de fútbol americano, con paso por equipos de la NFL y la liga canadiense de fútbol (CFL), además de equipos de prácticas de los New York Jets a finales de los años 60.

Su transición al entretenimiento comenzó en el programa de sketches Bizarre, lo que abrió la puerta a su debut cinematográfico en la película Hanky Panky (1982).

HHV0k4dXcAA8wDU.jfif

Su hermano Mike Starr lo describió como una persona “única y especial”, destacando su influencia en la familia y el cariño que siempre mostró hacia sus seguidores, especialmente los fans de la saga Halloween.

Diversas figuras cercanas al actor y colaboradores de su carrera han resaltado su profesionalismo y su cercanía con el público, consolidando su imagen como un actor de carácter, habitual en papeles de autoridad.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

d30bd06a825b364a88729a12ddd08afa3830fa14w_42b315b327
FIA adelanta el GP de Miami por amenaza de lluvia
b5548290_4618_11f1_bd52_e755d604ece4_6c3154eca6
La Fórmula 1 honra a Alex Zanardi con emotivo minuto de silencio
EH_DOS_FOTOS_2026_05_02_T100806_931_4b86454f41
Greta Gerwig llevará 'El sobrino del mago' a cines en 2027
publicidad

Últimas Noticias

frente_frio_48_lluvias_viento_1a8d6fb616
Entre el suéter, bloqueador y paraguas: así será el clima en NL
ajkhdka_0b0a4ba3cb
Toluca elimina a Tigres y avanza a semifinales del Clausura 2026
escena_kenia_os_c2105cfeae
Sufre Kenia Os golpe de calor en concierto en Mérida
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_05_03_at_14_29_45_3d2da13aca
Presa León entra a fase final; abastecerá a Nuevo León
EH_DOS_FOTOS_1_5d14838568
¡Sigue el minuto a minuto del partido Tigres vs Chivas!
reducen_temperatura_en_300_viviendas_nuevo_leon_5b5fd04195
Reducen hasta 6 °C al aplicar aislante en 300 casas de Nuevo León
publicidad
×