Muere Beau Starr, actor de ‘Halloween’ y ‘Goodfellas’

El actor estadounidense Beau Starr, reconocido por su participación en la franquicia de terror Halloween y en producciones como Goodfellas, falleció a los 81 años en Vancouver, Canadá, según reportes difundidos por medios como TMZ y confirmados por su hermano, el también actor Mike Starr.

De acuerdo con dicha información, el deceso ocurrió el viernes 24 de abril de 2026 y se produjo por causas naturales. El actor habría fallecido en paz, en compañía de su entorno cercano.

Una carrera marcada por el cine y la televisión

Beau Starr nació el 1 de septiembre de 1944 y desarrolló una amplia trayectoria en cine y televisión que abarcó más de cuatro décadas y más de un centenar de créditos.

Su papel más recordado fue el del Sheriff Ben Meeker en las películas Halloween 4: The Return of Michael Myers (1988) y Halloween 5: The Revenge of Michael Myers (1989), donde se consolidó como una figura recurrente dentro del cine de terror de los años 80.

También participó en la aclamada cinta de Martin Scorsese Goodfellas (1990), donde interpretó al padre del personaje Henry Hill, además de aparecer en producciones como Born on the Fourth of July, Speed, Devil in a Blue Dress y Cinderella Man.

En televisión, Starr tuvo una presencia destacada en la serie Due South, donde interpretó al teniente Harding Welsh entre 1994 y 1999, uno de sus papeles más longevos y reconocidos.

A lo largo de su carrera también participó en series como Hill Street Blues, Knight Rider, The A-Team, NYPD Blue, Psych y The 4400, entre muchas otras producciones en Estados Unidos y Canadá.

De los deportes a la actuación

Antes de consolidarse como actor, Beau Starr tuvo una etapa como jugador de fútbol americano, con paso por equipos de la NFL y la liga canadiense de fútbol (CFL), además de equipos de prácticas de los New York Jets a finales de los años 60.

Su transición al entretenimiento comenzó en el programa de sketches Bizarre, lo que abrió la puerta a su debut cinematográfico en la película Hanky Panky (1982).

Su hermano Mike Starr lo describió como una persona “única y especial”, destacando su influencia en la familia y el cariño que siempre mostró hacia sus seguidores, especialmente los fans de la saga Halloween.

Diversas figuras cercanas al actor y colaboradores de su carrera han resaltado su profesionalismo y su cercanía con el público, consolidando su imagen como un actor de carácter, habitual en papeles de autoridad.

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