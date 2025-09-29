Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_29_T135107_621_45019060c7
Deportes

Fallece Javier Galindo, leyenda del futbol mexicano

La Federación Mexicana de Futbol confirmó este lunes el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, histórico lateral izquierdo conocido como 'Pierna Fuerte'

  • 29
  • Septiembre
    2025

La Federación Mexicana de Futbol confirmó este lunes el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, histórico lateral izquierdo conocido como “Pierna Fuerte”, a los 77 años de edad, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en días recientes.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos”, publicó Cruz Azul en un mensaje institucional en memoria del ídolo celeste, que disputó 250 partidos y anotó 23 goles con el club.

Galindo dejó huella en el balompié nacional por su carácter aguerrido y un palmarés envidiable. Con Cruz Azul, ganó cinco títulos de Liga, una Copa México, dos Campeón de Campeones y tres trofeos de la antigua Copa Concacaf, convirtiéndose en uno de los futbolistas más laureados de la época dorada del club, junto a figuras como Fernando Bustos, Javier “Kalimán” Guzmán y Octavio “Centavo” Muciño.

A nivel internacional, representó al Tricolor en los Juegos Olímpicos de 1968, donde México alcanzó el cuarto lugar, y fue campeón del entonces Campeonato de Naciones de Concacaf en 1971, hoy conocido como Copa Oro.

Después de brillar con La Máquina, jugó con Guadalajara (1974-1975) y posteriormente con América, donde volvió al éxito al conquistar una Liga (1976), un Campeón de Campeones (1976), la Copa de Concacaf (1977) y la Copa Interamericana (1978).

En el cierre de su trayectoria vistió las camisetas de Los Ángeles Aztecs, compartiendo vestidor con Johan Cruyff, y de Coyotes Neza, donde anunció su retiro en 1982.

Galindo se va como símbolo de entrega, fuerza y una de las piezas clave de la época más gloriosa del futbol mexicano.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_17_03_PM_2_b57e2d9bee
Reconocen trayectoria del matador Eloy Cavazos
4f7db439_4359_4d6f_b247_676d4854c77d_ace369be8f
Más de 2 mil alumnos viven la Quema del Borrego
EH_UNA_FOTO_612a7c24e7
Golea Madrid 5-0 al Kairat con triplete de Mbappé en Champions
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_30_T163947_574_0c64dd9b0b
Harvey Weinstein conocerá sentencia antes de fin de año
5f3d1e5a_91df_4bbf_b1ed_45000fb95af6_e7cc21be23
Buscarán castigar daños a transporte gratuito en Saltillo
IMG_0653_6f9ed3cac3
Nuevo León, líder nacional en ganado de engorda: Samuel García
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
publicidad
×