Fallece Javier Galindo, leyenda del futbol mexicano

La Federación Mexicana de Futbol confirmó este lunes el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, histórico lateral izquierdo conocido como “Pierna Fuerte”, a los 77 años de edad, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en días recientes.

“Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos”, publicó Cruz Azul en un mensaje institucional en memoria del ídolo celeste, que disputó 250 partidos y anotó 23 goles con el club.

En paz descanse Javier Sánchez Galindo. 🙏 pic.twitter.com/vMGtYUx58g — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 29, 2025

Galindo dejó huella en el balompié nacional por su carácter aguerrido y un palmarés envidiable. Con Cruz Azul, ganó cinco títulos de Liga, una Copa México, dos Campeón de Campeones y tres trofeos de la antigua Copa Concacaf, convirtiéndose en uno de los futbolistas más laureados de la época dorada del club, junto a figuras como Fernando Bustos, Javier “Kalimán” Guzmán y Octavio “Centavo” Muciño.

A nivel internacional, representó al Tricolor en los Juegos Olímpicos de 1968, donde México alcanzó el cuarto lugar, y fue campeón del entonces Campeonato de Naciones de Concacaf en 1971, hoy conocido como Copa Oro.

Después de brillar con La Máquina, jugó con Guadalajara (1974-1975) y posteriormente con América, donde volvió al éxito al conquistar una Liga (1976), un Campeón de Campeones (1976), la Copa de Concacaf (1977) y la Copa Interamericana (1978).

En el cierre de su trayectoria vistió las camisetas de Los Ángeles Aztecs, compartiendo vestidor con Johan Cruyff, y de Coyotes Neza, donde anunció su retiro en 1982.

Galindo se va como símbolo de entrega, fuerza y una de las piezas clave de la época más gloriosa del futbol mexicano.

Comentarios