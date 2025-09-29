Fallece Javier Galindo, leyenda del futbol mexicano
La Federación Mexicana de Futbol confirmó este lunes el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, histórico lateral izquierdo conocido como 'Pierna Fuerte'
La Federación Mexicana de Futbol confirmó este lunes el fallecimiento de Javier Sánchez Galindo, histórico lateral izquierdo conocido como “Pierna Fuerte”, a los 77 años de edad, tras complicaciones de salud que lo mantuvieron hospitalizado en días recientes.
“Expresamos nuestro más sentido pésame y deseamos pronta resignación a sus familiares y seres queridos”, publicó Cruz Azul en un mensaje institucional en memoria del ídolo celeste, que disputó 250 partidos y anotó 23 goles con el club.
En paz descanse Javier Sánchez Galindo. 🙏 pic.twitter.com/vMGtYUx58g— Federación Mexicana de Futbol (@FMF) September 29, 2025
Galindo dejó huella en el balompié nacional por su carácter aguerrido y un palmarés envidiable. Con Cruz Azul, ganó cinco títulos de Liga, una Copa México, dos Campeón de Campeones y tres trofeos de la antigua Copa Concacaf, convirtiéndose en uno de los futbolistas más laureados de la época dorada del club, junto a figuras como Fernando Bustos, Javier “Kalimán” Guzmán y Octavio “Centavo” Muciño.
A nivel internacional, representó al Tricolor en los Juegos Olímpicos de 1968, donde México alcanzó el cuarto lugar, y fue campeón del entonces Campeonato de Naciones de Concacaf en 1971, hoy conocido como Copa Oro.
Después de brillar con La Máquina, jugó con Guadalajara (1974-1975) y posteriormente con América, donde volvió al éxito al conquistar una Liga (1976), un Campeón de Campeones (1976), la Copa de Concacaf (1977) y la Copa Interamericana (1978).
En el cierre de su trayectoria vistió las camisetas de Los Ángeles Aztecs, compartiendo vestidor con Johan Cruyff, y de Coyotes Neza, donde anunció su retiro en 1982.
Galindo se va como símbolo de entrega, fuerza y una de las piezas clave de la época más gloriosa del futbol mexicano.
