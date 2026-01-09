Grupo Duelo hace sold out en Arena Monterrey y suma nueva fecha

Grupo Duelo logró llenar por completo la Arena Monterrey para su presentación del sábado 14 de febrero, lo que motivó la apertura de una nueva fecha el jueves 12 de febrero.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrada el miércoles 7 de enero en el propio recinto.

Tres noches consecutivas en formato 360°

Con la nueva fecha confirmada, Duelo se presentará en la Arena Monterrey los días 12, 13 y 14 de febrero, con un espectáculo en formato 360 grados, que permitirá al público disfrutar del concierto desde cualquier punto del inmueble.

El concepto busca reforzar la cercanía entre la banda y sus seguidores, en una ciudad donde el grupo mantiene una relación especial desde hace años.

Venta de boletos

Este viernes 9 de enero en punto de las 12:00 horas iniciará la venta de boletos, los cuales se pueden adquirir en Superboletos.com y taquillas de la Arena Monterrey.

Febrero, un mes clave para Duelo en Monterrey

Cabe destacar que la agrupación ha convertido febrero en una tradición en la Sultana del Norte, registrando llenos constantes y una respuesta sólida del público.

La coincidencia con el mes del amor potencia el tono romántico que distingue a Duelo y conecta de forma directa con su audiencia.

Nueva etapa musical en puerta

Los conciertos llegan en un momento clave para la banda, que se prepara para lanzar nuevo material discográfico.

Óscar Iván Treviño, vocalista del grupo, adelantó que este próximo álbum representa la mejor etapa de su carrera, tanto en lo personal como en lo artístico.

Como parte de esta nueva fase, el grupo estrenará el sencillo “Te cura el tiempo” el 22 de enero, mientras que el video oficial se publicará el 29 de enero.

