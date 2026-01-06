Reúne Monterrey a 7,000 personas en la 'Regia Rosca Mundialista'

El municipio de Monterrey cerró con broche de oro la “Regia Navidad” con un evento masivo en el que la tradición y la emoción mundialista se unieron para festejar el Día de Reyes.

Alrededor de siete mil ciudadanos se dieron cita este martes para compartir una rosca monumental y disfrutar de una jornada llena de sorpresas.

Desde las 15:00 horas, la Plaza Zaragoza se transformó en un escenario de convivencia donde familias de toda la zona metropolitana disfrutaron de una rosca de 200 metros lineales, además de la entrega de tamales y refrescos.

La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Karina Barrón destacó que la prioridad del evento fue asegurar que ningún menor se fuera con las manos vacías, cumpliendo con la instrucción del alcalde Adrián de la Garza.

“Tenemos una rosca para hasta cinco mil personas, aquí van a alcanzar todos. Y los juguetes también son para todos; es la encomienda del alcalde: que todos los niños se lleven un regalo”, afirmó la funcionaria durante el reparto.

El programa artístico inició con la presentación de los “Reyes Magos” de Las Muñequitas, seguido por el ritmo del Grupo Xtravagante.

Para los más pequeños, el espectáculo de Gerilumi fue uno de los momentos más esperados de la tarde.

La jornada musical cerró con broche de oro con las presentaciones de La Gran Orquesta de Monterrey y Los Tribuneros, quienes pusieron a bailar a los asistentes mientras aprovechaban la escenografía temática para capturar la fotografía del recuerdo con Melchor, Gaspar y Baltazar.

La “Regia Rosca Mundialista” marcó el cierre de un mes de actividades que iniciaron el pasado 1 de diciembre.

Durante este periodo, miles de regiomontanos disfrutaron de atracciones como villas navideñas decoradas, patinadero y espectáculos culturales diarios.

