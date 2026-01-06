Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
Whats_App_Image_2026_01_06_at_8_44_09_PM_0d7516f028
Nuevo León

Reúne Monterrey a 7,000 personas en la 'Regia Rosca Mundialista'

La Plaza Zaragoza fue en un escenario de convivencia donde familias disfrutaron de una rosca de 200 metros, además de la de tamales y refrescos

  • 06
  • Enero
    2026

El municipio de Monterrey cerró con broche de oro la “Regia Navidad” con un evento masivo en el que la tradición y la emoción mundialista se unieron para festejar el Día de Reyes. 

Alrededor de siete mil ciudadanos se dieron cita este martes para compartir una rosca monumental y disfrutar de una jornada llena de sorpresas.

Desde las 15:00 horas, la Plaza Zaragoza se transformó en un escenario de convivencia donde familias de toda la zona metropolitana disfrutaron de una rosca de 200 metros lineales, además de la entrega de tamales y refrescos.

WhatsApp Image 2026-01-06 at 8.44.19 PM.jpeg

La secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad, Karina Barrón destacó que la prioridad del evento fue asegurar que ningún menor se fuera con las manos vacías, cumpliendo con la instrucción del alcalde Adrián de la Garza.

“Tenemos una rosca para hasta cinco mil personas, aquí van a alcanzar todos. Y los juguetes también son para todos; es la encomienda del alcalde: que todos los niños se lleven un regalo”, afirmó la funcionaria durante el reparto.

El programa artístico inició con la presentación de los “Reyes Magos” de Las Muñequitas, seguido por el ritmo del Grupo Xtravagante. 

WhatsApp Image 2026-01-06 at 8.44.33 PM.jpeg

Para los más pequeños, el espectáculo de Gerilumi fue uno de los momentos más esperados de la tarde.

La jornada musical cerró con broche de oro con las presentaciones de La Gran Orquesta de Monterrey y Los Tribuneros, quienes pusieron a bailar a los asistentes mientras aprovechaban la escenografía temática para capturar la fotografía del recuerdo con Melchor, Gaspar y Baltazar.

La “Regia Rosca Mundialista” marcó el cierre de un mes de actividades que iniciaron el pasado 1 de diciembre. 

Durante este periodo, miles de regiomontanos disfrutaron de atracciones como villas navideñas decoradas, patinadero y espectáculos culturales diarios.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2026_01_06_at_7_17_46_PM_7191dc7509
Encabezan Samuel y Mariana festejo por el Día de Reyes
sheinbaum_dia_de_reyes_aafb1208b4
Celebra Gobierno Día de Reyes con menores en Palacio Nacional
Whats_App_Image_2026_01_05_at_3_49_36_PM_ff28b1506c
Denuncian tiradero de basura en colonia Lorenzo Garza, Monterrey
publicidad

Últimas Noticias

escena_camila_cabello_6366083460
Miami homenajeará a Camila Cabello por su impacto global
nacional_pension_4c10ed9f53
Corte respalda que incumplir con la pensión puede ser delito
nacional_alimentos_a_menores_f0414be3c6
SCJN avala alimentos retroactivos para menores desde nacimiento
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
EH_UNA_FOTO_2026_01_06_T132439_021_e853ef9955
EUA elimina acusación contra Maduro por Cártel de los Soles
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
publicidad
×