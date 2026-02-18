Podcast
Finanzas

Ceden precios en NL: inflación se ubica en 3.68%

Durante este enero, el indicador tuvo un avance más moderado con relación al mismo mes de 2025, cuando se ubicó en 5.48%

  • 18
  • Febrero
    2026

La escalada de precios en Nuevo León arrancó 2026 de una forma más moderada que el año pasado e incluso por debajo del promedio a nivel nacional.

Para muestra está que durante enero la inflación anual en la entidad se ubicó en 3.38%, posicionándose por debajo del 5.48% reportado en igual mes de 2025.

Además, ese porcentaje fue inferior al 3.79% registrado para la inflación a nivel nacional durante el primer mes del año en curso.

Al observar el avance que ha registrado la inflación durante los eneros de los últimos cinco años, se muestra que la reportada en 2026 fue la más baja después de 2024, cuando se ubicó en 3.52 por ciento.

En entrevista, Edgar Luna, director del Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la Facultad de Economía de la UANL, dijo que aunque el avance frente al mismo lapso del año pasado fue menor, comparado con diciembre de 2025 sí fue mayor ante la llamada “cuesta de enero”.

El economista agregó que algunos de los principales aumentos se dieron en temas de refrescos, cigarros y tarifas eléctricas y de gas, así como en alimentos como la papa y el frijol.

En el desglose también se observan aumentos en segmentos como ropa y calzado, educación y esparcimiento, y vivienda.

“Hemos visto que la inflación está convergiendo al 3%, que es el objetivo del Banco de México. Aquí en el área metropolitana vemos que en enero creció 3.6%; es un poco más alta que la de diciembre, pero esto es por el comportamiento que hemos visto en la cuesta de enero".

“También vemos que los refrescos, los cigarros, la papa, la leche y el frijol subieron. Los refrescos se incrementaron un 4.32%”, explicó.

No obstante, en opinión de Luna, el reporte del mes de enero también refleja una inflación más estable.

“Como recordaremos, durante la última reunión del Banco de México, ya no hubo recortes; están esperando no ir más allá para no generar un cambio que vaya a ejercer presiones inflacionarias en la economía”, indicó.

Sobre lo que se proyecta para este tema hacia los próximos meses, el director del CIE mencionó que no se esperan grandes cambios, por lo que se prevé que concluya debajo de 4 por ciento.

“Nuestra expectativa es que para el cierre de año (la inflación) pueda rondar también en 4 por ciento... que se mantenga entre 3% y 4%; más cerca del 4% que del 3%”, señaló.

Canasta básica alimentaria

El sector comercio en pequeño admitió un incremento en los precios de la canasta básica durante el último mes a nivel nacional.

A través de un monitoreo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dio seguimiento a las variaciones que se registraron de enero a febrero y en ellas se observó un incremento en el precio promedio de la Canasta Básica Alimentaria.

Su costo se ubicó en $2,062 pesos al aumentar su precio en promedio $15.97 pesos.

Los productos que más aumentaron en el último mes fueron la papa, el limón y la sal de mesa.


