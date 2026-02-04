Ficha Fenerbahce a N'Golo Kanté en busca del título turco

Fenerbahce confirmó la contratación del mediocampista francés N’Golo Kanté, campeón del mundo en Rusia 2018, después de varios días de incertidumbre provocados por problemas administrativos que habían frenado su salida del club saudí Al Ittihad.

Aunque no se dieron a conocer los montos de la operación, el presidente del club turco, Sadettin Saran, celebró el cierre del acuerdo y agradeció públicamente al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, por el respaldo para destrabar la negociación.

Bazı hikayeler zaman alır, ama yarım kalmaz.



Fenerbahçemize hoş geldin N'Golo Kante. pic.twitter.com/Yd8t0lldUd — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 4, 2026

Traspaso que estuvo a punto de caerse

La llegada de Kanté parecía descartada apenas un día antes, cuando Fenerbahce acusó a Al Ittihad de provocar el colapso de la transferencia por fallas en la documentación.

Más tarde, el club saudí publicó un mensaje de despedida en redes sociales en el que confirmó haber aceptado la venta del periodo restante del contrato del jugador.

Con ello, el volante quedó libre para viajar a Estambul y firmar con el histórico equipo turco.

Refuerzo de peso para pelear el título

A sus 34 años, Kanté vuelve a un escenario competitivo en Europa tras su paso por Arabia Saudita, donde llegó en 2023. En noviembre pasado reapareció con la selección francesa y alcanzó 65 partidos internacionales en la goleada 4-0 ante Ucrania.

Fenerbahce, que no gana la liga turca desde hace 12 años, apuesta fuerte en el mercado para romper la sequía. Además de Kanté, el club también incorporó al francés Matteo Guendouzi, otro mediocampista internacional que busca consolidarse rumbo al próximo Mundial.

