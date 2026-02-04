El chileno Neven Ilic entra al comité ejecutivo del COI

El chileno Neven Ilic, actual presidente de Panam Sports, fue elegido este miércoles como nuevo integrante del comité ejecutivo del Comité Olímpico Internacional (COI), en lo que representa el mayor logro alcanzado por un dirigente chileno en la historia del olimpismo.

La elección se definió en una votación sumamente cerrada frente al italiano Giovanni Malagó. En la primera ronda ambos candidatos empataron 48-48, con dos abstenciones, lo que obligó a una segunda votación.

En esta, Ilic se impuso por un estrecho margen de 48 votos contra 47, además de tres abstenciones.

Con este resultado, Neven Ilic ocupará el lugar que dejó vacante la zimbabuense Kirsty Coventry, tras ser elegida presidenta del COI en marzo del año pasado.

“Este resultado es motivo de un tremendo orgullo. Orgullo para América y orgullo para Chile”, expresó Ilic tras conocer el resultado. El dirigente destacó que su nuevo rol permitirá llevar la voz del continente americano al máximo órgano ejecutivo del olimpismo.

Ilic, quien encabeza Panam Sports desde 2017, subrayó la importancia de representar a los 41 países que integran la organización, cada uno con realidades y desafíos distintos.

“Tenemos 41 países con distintas realidades y es importante poder llevar al comité ejecutivo las formas de poder resolver, seguir apoyando a los atletas y hacer que América crezca cada día más”, señaló.

La votación se llevó a cabo durante la 145ª Sesión del COI, celebrada en Milán, en la antesala de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán Cortina 2026, cuya ceremonia de inauguración está programada para este viernes.





