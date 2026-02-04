OPS emite alerta epidemiológica por sarampión en América

La Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica sobre sarampión en América.

Con esto, se busca que los países a intensificar las actividades de vigilancia epidemiológica, vacunación y respuesta rápida ante brotes para frenar los casos derivados por esta enfermedad.

Ecuador y Perú activas protocolos ante alto riesgo de sarampión

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador informó que tras la alerta epidemiológica por alto riesgo de sarampión emitida el viernes en Perú, se activaron de inmediato los protocolos de vigilancia y prevención en todo el territorio nacional.

Apuntó que hasta hoy, en Ecuador no se han confirmado casos de sarampión y recordó que el sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede derivar en complicaciones graves como ceguera, neumonía o encefalitis.

Estados Unidos confina centro de detención para familias migrantes en Texas

El Gobierno de Estados Unidos ordenó el confinamiento de un centro de detención para familias migrantes en Texas, donde un brote de sarampión amenaza con abrumar a las autoridades sanitarias locales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó este fin de semana que dos casos de sarampión en el centro, donde están arrestados al menos 400 menores de edad, según informaron medios locales.

El Gobierno informó que ya tomó medidas para poner "en cuarentena" y evitar la propagación del virus, "deteniendo todo movimiento del centro y aislando a quienes podrían haber estado en contacto con los infectados", según declaraciones de DHS al portal The Hill.

