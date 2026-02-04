A cuatro meses, recuerdan a bebé fallecido en Catujanes

A cuatro meses de la tragedia que conmocionó al sur de Monterrey, familiares recuerdan a Glafiro Santiago Tamez Hinojosa, el bebé de siete meses que perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente durante las intensas lluvias registradas el pasado 25 de septiembre del 2025 en el fraccionamiento Catujanes.

Como un sentido homenaje, su padre, Glafiro Tamez, compartió en Instagram una serie de fotografías para recordar el cuarto aniversario luctuoso de su hijo.

“4 meses. GSTH”, fue el breve pero conmovedor mensaje con el que Tamez acompañó las imágenes.

El menor falleció luego de permanecer más de una semana hospitalizado en estado crítico, tras sufrir graves lesiones y asfixia por sumersión a consecuencia del colapso de una barda que permitió el ingreso repentino de agua a su vivienda.

El día de la tragedia

La tarde del 25 de septiembre, las lluvias provocaron una fuerte acumulación de agua en el sector sur de la ciudad, en los límites con el municipio de Santiago.

La presión de la corriente derribó una barda divisoria entre los fraccionamientos Catujanes y Bosques del Vergel, lo que ocasionó que el agua irrumpiera con fuerza en una vivienda donde se encontraba la familia Tamez Hinojosa.

Vecinos lograron rescatar a la madre del menor y a su hija pequeña; sin embargo, Glafiro fue arrastrado por la corriente y permaneció desaparecido durante varias horas, lo que activó un intenso operativo de búsqueda.

El bebé fue localizado con vida y trasladado de urgencia a un hospital, donde ingresó prácticamente sin signos vitales.

El personal médico logró estabilizarlo y permaneció en terapia intensiva durante varios días, mientras familiares y amigos organizaban cadenas de oración ante el delicado estado de salud.

Pese al esfuerzo del menor y del equipo médico, Glafiro falleció diez días después debido a la gravedad de las lesiones.

Su padre, Glafiro Tamez, confirmó la noticia a través de redes sociales con un mensaje en el que expresó que su hijo “ya descansa en paz”.

Señalamientos y riesgos en la zona

El Horizonte publicó que la tragedia encendió las alertas sobre las condiciones del fraccionamiento Catujanes, el cual, de acuerdo con vecinos y expertos, habría sido construido sobre una cañada sin una canalización adecuada del agua pluvial.

El director del Colegio de Ingenieros Civiles de Nuevo León, Ricardo Cavazos, advirtió que este tipo de desarrollos presentan problemas cuando no cuentan con infraestructura pluvial correctamente conformada, lo que incrementa el riesgo durante lluvias intensas.

Posteriormente, se dio a conocer que las viviendas más afectadas en la zona fueron aquellas que obstruían el paso natural del agua.

Vecinos del sector han manifestado su preocupación ante la posibilidad de que situaciones similares se repitan en futuras lluvias y han exigido peritajes para esclarecer las causas del colapso de la barda y evaluar los riesgos existentes.

Hasta el momento, no se han informado avances oficiales sobre las investigaciones relacionadas con este caso, que se mantiene como uno de los episodios más dolorosos derivados de las lluvias que azotaron Monterrey y su área metropolitana a finales de septiembre.

